PSG : Pochettino se livre cash avant la Ligue des champions

Publié par Thomas le 14 septembre 2021 à 18:20

A un jour de ses grands débuts en Ligue des champions, le Paris saint-Germain voit ses ambitions à la hausse cette saison notamment après un recrutement pharaonique entrepris cet été. Auditionné cet après-midi en conférence de presse d’avant match, Mauricio Pochettino est revenu sur les grosses intentions du PSG cette saison et a notamment évoqué la forte concurrence au sein de l’effectif.

PSG : avant Bruges, Pochettino met en garde ses joueurs

L’entraineur argentin, qui n’a pu faire mieux qu’une demi-finale la saison passée (défaite contre Man City), est longuement revenu sur les objectifs du club de la capitale à l’aube de la plus prestigieuse compétition européenne. Malgré un recrutement XXL, l’ancien coach des Spurs est resté lucide quant à son effectif, qui peine à trouver une stabilité depuis la reprise “ L’équipe n’est pas encore confirmée, il y a encore quelques doutes suite au dernier match. Il faudra attendre le dernier entrainement... On sait qu’on n'a pas de temps et qu’on sera jugé sur les résultats en fin de saison ”.

Quant à une eventuelle association de Kylian Mbappe, Neymar et Messi en attaque, Pochettino s’est voulu confiant “ Peut-être qu’on verra les trois devant ensemble. C’est possible oui.”. Pour rappel, les trois stars parisiennes n’ont toujours pas évolué ensemble depuis la reprise, une annonce qui devrait donc faire saliver les supporters Rouge et Bleus.

“On décidera match après match”

Grande inconnue cette saison à Paris, la gestion de la concurrence, notamment au poste de gardien de but où s’opposent deux des plus grands portiers de la planète, Gianlugi Donnarumma et Keylor Navas.

L’Argentin a vanté les bénéfices d’avoir le choix à un poste souvent peu fournis “ Pour les gardiens, on décidera match après match. On est heureux d’avoir de la concurrence à ce poste. Cela bénéficie à tout le club. Les joueurs savent qu’en signant au PSG il y a de la concurrence ”. “ Tout entraîneur veut avoir des options, des choix à faire. Les choix seront sportifs, ce n’est que comme ça qu’un entraîneur fonctionne.”. L'effectif parisien est prévenu, cette saison, Poch ne fera aucun cadeau en cas de contre performance.