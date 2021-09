PSG Mercato : Après Mbappé, une autre star du Paris SG au Real ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2021 à 23:30

Après son transfert raté du dernier mercato estival, Kylian Mbappé rêve toujours de rejoindre le Real Madrid. Mais aux dernières nouvelles, l’enfant de Bondy n’est pas le seul élément de l’effectif du PSG qui se voit sous le maillot madrilène dans le futur.

Hakimi a toujours le Real Madrid comme objectif !

Kylian Mbappé pourrait ne pas être le seul joueur du Paris Saint-Germain qui va rallier le Real Madrid après la Ligue 1. Formé au Real Madrid (2006-2020), Achraf Hakimi aimerait y retourner et s’imposer chez les Merengues, selon Antonio Conte, son ancien entraîneur à l’Inter Milan.

« Le rêve d’Achraf Hakimi est de jouer à nouveau pour le Real Madrid en tant que joueur clé. Actuellement, il s’impose comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, il peut devenir une star. Il s’est beaucoup amélioré en phase défensive et dans la dernière passe », a déclaré le coach italien pour Sky Sports Italia. Recruté cet tété contre un chèque de 71 millions d’euros, le latéral droit de 22 ans est lié au Paris Saint-Germain jusqu’au juin 2026.

Et pour l’heure, les dirigeants parisiens ne songent même pas à son départ. Cependant, son souhait de retourner s’imposer dans son club formateur a déjà été confirmé par son agent quelque temps après son arrivée au PSG.

Mercato PSG : Un intérêt confirmé par le clan Hakimi

Barré à l’époque par Dani Carvajal, l’un des meilleurs joueurs de la Liga espagnole au poste d’arrière droit, Achraf Hakimi rêve toujours de revenir s’imposer au Real Madrid. D’ailleurs, en quittant l’Inter Milan cet été, il aurait pu ne pas venir au Paris Saint-Germain pour retourner directement à Madrid comme l’a confié son agent dans une interview accordée à l'émission El Transistor.

« Le Real Madrid avait un droit de premier refus jusqu’à ce que le PSG et l’Inter déclarent que l’opération allait avoir lieu », a indiqué Lejandro Camaño. Le représentant de l’international marocain a également dévoilé le souhait de son client pour son futur. « Nous nous réservons l'illusion et le rêve qu'Achraf revienne au Real Madrid, car il est né à Madrid, a grandi à Madrid et comme but ultime, un jour, il aimerait jouer pour le Real Madrid », a-t-il annoncé. Le Paris SG est donc prévenu.