OM : La grosse mise au point de Jorge Sampaoli avant Rennes

Publié par Ange A. le 18 septembre 2021 à 23:20

L’Olympique de Marseille affronte le Stade Rennais ce dimanche pour la 6e journée de Ligue 1. Entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli a donné des nouvelles de son groupe, notamment des blessés.

Lopez ou Mandanda, Jorge Sampaoli entretient le flou

Accroché en Ligue Europa jeudi par le Lokomotiv Moscou (1-1), l’Olympique de Marseille va retrouver le championnat ce dimanche. L’ OM reçoit le Stade Rennais pour la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. En marge de cette affiche, Jorge Sampaoli a fait le point sur le groupe dont il va disposer. L’entraîneur marseillais entretient notamment le mystère sur l’identité de celui qui gardera les cages du club phocéen. « Nous pensions que Pau devait jouer ces matches après sa blessure pour le juger. Le temps dira s’il y aura des modifications. On a deux grands gardiens, seul un peut jouer. On décidera en interne selon chaque match », a assuré l’Argentin selon les propos relayés par Foot Mercato.

Milik, Amavi, Payet, des grands retours pour l’ OM contre Rennes ?

Dans sa sortie, Jorge Sampaoli a également fait le point sur l’infirmerie. Le coach de l’Olympique de Marseille n’est pas certain de pouvoir compter Dimitri Payet. Le meneur de jeu de l’ OM n’a plus joué depuis le match reporté contre l’OGC Nice. « On verra s’il peut être là. Il donne des buts, cela dépend de lui, de comment il se sent cette semaine », a indiqué l’entraîneur du club provençal. L’ancien sélectionneur de l’Argentine ne pourra pas toujours compter sur Jordan Amavi et Arkadiusz Milik, forfaits depuis le début de la saison. Le technicien indique que la blessure de son latéral gauche l’oblige à manquer les derniers matchs. D’après Sampaoli, Amavi « n’est pas à 100% ». « Ça fait trois semaines qu’il ne peut pas être avec nous et on verra s’il sera là ce dimanche », a-t-il noté avant de se montrer ferme concernant le retour de Milik. « Je ne pense pas qu’il sera là pour ce match. Il sera sur la fin de sa préparation, on ne veut pas commettre d’erreur pour sa reprise », a souligné le coach marseillais.