OM Mercato : La confidence bouleversante d’Amine Harit à Marseille

Publié par Timothée Jean le 20 septembre 2021 à 12:05

Buteur lors du choc entre l’ OM et le Stade Rennais (2-0) ce week-end, Amine Harit a livré des confidences intéressantes sur son arrivée à Marseille. L'attaquant marseillais évoque ces circonstances avec une grande émotion.

Mercato OM : Les confidences d'Amine Harit sur son transfert

Arrivé à l’ Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Amine Harit a signé sa première réalisation sous les couleurs phocéennes. L’attaquant marocain a inscrit le second but de l’ OM face au Stade Rennais lors de la sixième journée de Ligue 1 et n'a pas caché sa joie. « C’est un réel plaisir de marquer », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe.

Pourtant, le buteur de 24 ans n’aurait pu ne pas évoluer à Marseille cette saison. Son prêt en provenance de Schalke était bloqué par la DNCG, qui a décidé d’encadrer la masse salariale du club olympien. « J’étais à l'hôtel, j'attendais juste une décision. Après, voilà, ça a pris cette tournure-là », a confié Amine Harit qui s’inquiétait pour son arrivée à Marseille.

Face à ce blocus du gendarme financier du football français, la direction de l’ OM a alors demandé des efforts à ses joueurs, qui ont accepté des réductions de salaire afin de débloquer le transfert de la dernière recrue marseillaise. Un geste très apprécié par le principal intéressé. « Le fait que certains joueurs se soient désignés pour baisser, reporter ou je ne sais pas comment ça se passe, c'est touchant, voilà », a-t-il avoué.

Amine Harit et un groupe marseillais très solidaires

Poursuivant, Amine Harit s’est livré sans détour sur l’état d’esprit qui règne dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Arrivé en provenance de Schalke, il a expliqué qu'il avait trouvé un groupe très solidaire à l’ OM. « C’est quelque chose qui montre qu'on a un groupe solidaire, un groupe qui vit bien et logiquement, je les ai remerciés », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « Aujourd'hui, on peut voir que ça roule très bien et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. »