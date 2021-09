PSG Mercato : Le salaire exceptionnel proposé à Pogba !

Publié par Thomas le 20 septembre 2021 à 15:25

Auteur d'un mercato sensationnel, le PSG pense désormais à son mercato hivernal. Les Rouge et Bleu supervisent depuis plusieurs mois le milieu tricolore Paul Pogba, qui voit son contrat à Manchester United se terminer en juin prochain. Si l'avenir de la Pioche reste à ce jour incertain, tout pourrait changer aujourd'hui, avec l'annonce d'un contrat colossal proposé au joueur.

PSG Mercato : Un salaire record pour Pogba

Malgré un match moyen ce week-end contre West Ham, et une sortie prématurée à la 73e minute, Paul Pogba réalise un début de saison tonitruant, avec déjà sept passes décisives en cinq rencontres. Des stats folles, qui attirent le fort intérêt des plus grands cadors européens. À moins d’un an de la fin de son contrat à Manchester, le Français voit son avenir encore incertain. Le PSG et le Real Madrid supervisent le joueur depuis plusieurs mois, et ont récemment vu le Barça se rajouter à la liste des prétendants.

Le président barcelonais Joan Laporta est en contact permanant avec l’agent du milieu de terrain, Mino Raiola. Les deux hommes se sont rencontrés il y a quelques jours, et un accord aurait été établi : si le Barça se montre intéressé, l’agent fera tout pour convaincre Pogba d’y aller. Seulement, les Blaugranas pourraient se voir devancer par une autre écurie, qui n’est autre que Manchester United. Le club du champion du monde 2018 pourrait finalement faire un pied de nez au Barça, en décidant de prolonger sa star.

Comme l’avance le Daily Express, les Red Devils seraient prêts à proposer un contrat colossal au joueur de 28 ans, afin qu’il prolonge cet été en Angleterre. Selon le tabloïd, les récentes performances de la Pioche auraient convaincu le board mancunien. Ces derniers proposeraient pas moins de 470 milles livres par semaine, soit environ 550k€, pour un total de 2,2 millions d’euros par mois. Ce salaire n’est autre que le plus important de l’histoire de la Premier League. De quoi faire réfléchir l’ancien turinois.