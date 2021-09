Real Mercato : Pogba,Haaland les intentions folles du Real pour 2022

Publié par Thomas le 07 septembre 2021 à 22:42

Malgré un échec cuisant dans le dossier Mbappe, le Real Madrid prévoit un plan gigantesque pour se reconstruire en 2022. Avec l’inauguration de son nouveau stade dans quelques mois, le club espagnol a déjà établi ses objectifs de recrutement pour Janvier. Si Florentino Pérez s’est montré prudent financièrement cet été, le président madrilène risque bien d’enflammer le marché football, une tendance confirmée par le media Marca ou le journaliste Rudy Galetti.

Real Mercato : Les 3 cibles de Florentino pour 2022

Après le départ récent de Sergio Ramos et Raphaël Varane, le Real Madrid se trouve en pleine phase de transition. Pour appuyer davantage ce tournant historique, Los Blancos vont inaugurer prochainement leur nouveau stade, « el Nuevo Bernabeu », considéré comme l’un des plus futuriste de la planète. Pour bien marquer cette transition, le mythique président de la Maison Blanche Florentino Pérez a déjà établi une short-list des grands objectifs mercato du Real, où figure les plus grands noms du football.

Comme le rappel le quotidien sportif Marca, l’idée du club est de « former une équipe à la hauteur du nouveau stade », en jonglant entre « modernité et avant gardisme». Ce mercato estival, le Real Madrid a réussi à enrôler Eduardo Camavinga ainsi que David Alaba, deux grands objectifs du club depuis plusieurs années. Si Florentino Pérez garde un goût amer avec l’échec Mbappe, ce-dernier a prévu de revenir encore plus déterminé en 2022, moment où le PSG n’aura plus aucun pouvoir sur son joyau. Avant l’arrivée de l’attaquant tricolore, les Merengue visent aussi deux gros objectifs, cette fois-ci dès le mois de Janvier.

Selon l’insider Rudy Galetti, le club espagnol se serait déjà positionné pour récupérer Erling Haaland à la trêve hivernale. Pour rappel, le rêve ultime de Florentino Pérez, est de réunir les deux wonderkids du football mondial Mbappe et Haaland. Le président espagnol compte profiter de la grande réduction de la clause libératoire du Norvégien en 2022 pour le faire signer. Los Blancos entretiennent d’excellentes relations avec l’agent du joueur de Dortmund Mino Raiola, avec qui ils discutent régulièrement.

Le Portugais est aussi le représentant d’un certain Paul Pogba, plus que jamais dans le viseur des Merengue en 2022. Le milieu français arrive à la fin de son bail à Manchester United en Juin prochain et est fortement pressenti pour rejoindre la Maison Blanche dès l’hiver. Une triple opération XXL qui est réfléchie en interne depuis plusieurs années au Real. Lors des deux derniers mercato, le club n’a pas dépensé le moindre centime (hormis l’arrivée soudaine de Camavinga le dernier jour), une attitude économe, dans l’optique de casser la tirelire l’année à venir.