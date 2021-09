PSG Mercato : Revirement de folie dans le dossier Paul Pogba !

Publié par Thomas le 17 septembre 2021 à 18:20

À moins d’un an de la fin de son contrat à Manchester United, le milieu tricolore Paul Pogba devrait agiter le prochain mercato estival. Courtisé par de gros cadors comme le PSG ou le Real Madrid, le champion du Monde pourrait contre toute attente rejoindre un autre cador européen.

PSG Mercato : Raiola créer la discorde à Paris

Seule véritable satisfaction de l’Euro cet été, Paul Pogba réalise un début de saison XXL en Premier League. Après quatre rencontres, le milieu de terrain cumule un total de 7 passes décisives à Manchester, des stats folles, qui ne font qu’accroître la valeur du joueur à un an de la fin de son contrat. Si les Red Devils ont encore l’espoir de prolonger l’aventure de La Pioche à Old Trafford, il est peu probable que ce dernier s’éternise davantage à United.

Très courtisé à l’étranger, Pogba fait partie depuis plusieurs mois des grands objectifs du PSG. Son frère Mathias, invité de l’émission El Chiringuito, a précisé que la Pioche n’avait pas encore décidé de son avenir. "Pour son futur, on verra le moment venu, mais il n’y a rien de plus à dire pour l’instant. C’est la seule chose que je peux dire. Il y a beaucoup de discussions… Il s’agit de sa décision. Il n’a pas encore fait son choix". Si Paris et le Real Madrid courtisent le champion du monde 2018 depuis bien longtemps, Pogba pourrait finalement opter pour un autre club surprise, le FC Barcelone.

Comme l’indique le média Sport, l’agent de Paul Pogba, l’influent Mino Raiola, aurait rencontré Joan Laporta ces derniers jours. Lors de cet entretien, le président barcelonais aurait fait part à l’agent de sa forte envie d’enrôler son joueur, en fin de contrat l’été prochain. Raiola lui aurait alors fait savoir que s’il désirait Pogba, ce dernier devrait lutter avec de grosses écuries comme le Real ou le PSG. Néanmoins, le Portugais aurait certifié à Laporta qu’il convaincrait son protégé pour qu’il rejoigne l’écurie catalane. En d’autres termes, si le Barça se montre déterminé, il aurait alors une longueur d’avance par rapport aux autres prétendants.

Dans le même temps, le club blaugrana a fait état aujourd’hui d’une enveloppe de 765 millions d'euros utilisables sur l’ensemble de la saison 2021-2022, de quoi redonner des ailes à un club qui annonçait il y a peu une dette de plus de 1,3 milliards d’euros.