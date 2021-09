OM : Sampaoli prépare de grosses surprises contre Angers

Publié par Timothée Jean le 21 septembre 2021 à 13:00

Le match contre le Stade Rennais ayant laissé des traces, Jorge Sampaoli devrait effectuer quelques changements du côté de l’Olympique de Marseille pour le déplacement à Angers, ce mercredi soir.

OM : Sampaoli fera tourner son effectif face à Angers

Invaincu en championnat cette saison avec 13 points pris en six journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est de retour aux affaires. L’OM s’est imposé le week-end dernier face au Satde Rennais (2-0) et compte poursuivre sur cette série positive en championnat. Ce mercredi soir, les Olympiens se déplacent sur la pelouse du Stade Raymond Kopa pour affronter le SCO d'Angers dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, l’entraîneur Jorge Sampaoli fera tourner son équipe.

En marge de la rencontre contre le Stade Rennais, le coach marseillais indiquait déjà que « la rotation est primordiale pour maintenir le rythme global de l’équipe » face à un calendrier très chargé. L’OM disputera face à Angers son quatrième match en l’espace de dix jours. Jorge Sampaoli compte donc modifier ses compositions de match en match et faire participer un grand nombre de joueurs.

Guendouzi et Cengiz Ünder sur le banc face à Angers ?

Conscient de cette situation, le patron du banc de l’OM devrait revoir son onze de départ pour le déplacement à Angers, comme l'explique Le Phocéen. Le journal local assure d’ailleurs que Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder, deux des joueurs les plus utilisés de l’effectif phocéen, devraient commencer la rencontre sur le banc de touche. Jorge Sampaoli devrait faire reposer ses deux cadres.

Parmi les joueurs ayant fait leur retour face au Stade Rennais et qui ont des chances d'être titularisés ce mercredi, on retrouve Dimitri Payet. La révélation marseillaise, Bamba Dieng, qui enchaîne les rencontres ces derniers temps, a aussi des chances de débuter le match, contrairement à Arkadiusz Milik qui revient de blessure.