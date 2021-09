Stade Rennais : Coup dur confirmé pour Bruno Genesio contre l’OM

Publié par JEAN-LUC D le 19 septembre 2021 à 01:56

Le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de l’OM ce dimanche à 17 heures. À la veille de cette rencontre, Bruno Genesio, l’entraîneur du club breton, a dévoilé la liste de ses joueurs retenus. Et ça ne sent pas bon pour les Rouge et Noir.

Le Stade Rennais sans Terrier et Doku face à l'OM

Trois jours après son match nul héroïque contre les Spurs de Tottenham en Ligue Europa Conference (2-2), le Stade Rennais va reprendre du service en Ligue 1. Bruno Genesio et les hommes se déplacent en effet au stade Vélodrome dimanche à 17 heures pour en découdre avec l'Olympique de Marseille pour le compte de la sixième journée du championnat. Bruno Genesio, l'entraîneur rennais, a convoqué un groupe de 20 joueurs pour cette affiche.

S'il devrait assez vite récupérer Lovro Majer et Martin Terrier après le déplacement à Marseille, le coach du SRFC va en revanche devoir composer sans Jérémy Doku pour un long moment. Sorti lors du derby face au FC Nantes, l’ailier de 19 ans se remet d'une blessure aux ischios qui l'a déjà privé du rassemblement international de septembre et va probablement le conduire à déclarer forfait pour les prochains matchs de la Belgique (face à la France en demi-finale de la Ligue des Nations).

En conférence de presse, Bruno Genesio a donné des nouvelles de son joueur, se voulant malgré tout assez optimiste pour un retour rapide au meilleur niveau. « Il est actuellement en réathlétisation et a même retouché du ballon », a déclaré le coach du Stade Rennais. Genesio va donc se présenter à Marseille sans ses trois éléments offensifs Martin Terrier, Lovro Majer et Jérémy Doku.

Le groupe du Stade Rennais contre l’OM :

Gomis, Salin - Traoré, Assignon, Aguerd, Badé, Omari, Truffert, Meling - Santamaria, Bourigeaud, Ugochukwu, Martin, Tait - Laborde, Guirassy, Abline, Tel, Sulemana, Tchaouna.