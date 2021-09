OM Mercato : Mattéo Guendouzi s'impatiente pour ce buteur

Publié par Ange A. le 17 septembre 2021 à 08:20

L’Olympique de Marseille a été contraint au partage des points jeudi sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. Après la rencontre, Mattéo Guendouzi s’est dit impatient de retrouver un attaquant à l’ OM dans les prochains jours.

Mattéo Guendouzi s’enflamme pour ce renfort offensif

Jorge Sampaoli espérait mieux pour le retour de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa. Jeudi, l’ OM a été accroché par le Lokomotiv Moscou lors de la 1re journée de la Ligue Europa. Les Marseillais ont été tenus en échec (1-1) sur la pelouse des Russes. Cengiz Ünder a ouvert le score pour les visiteurs au retour des vestiaires avant que le club phocéen ne craque dans les dernières minutes du temps réglementaire. Mattéo Guendouzi a nourri des regrets après cette contreperformance. Le milieu marseillais affiche néanmoins un certain engouement avec le prochain retour d’Arkadiusz Milik. Le joueur prêté par Arsenal estime que le Polonais fera du bien au club phocéen.

Milik de retour avec l’ OM contre le Stade Rennais ?

« Oui, on l’attend forcément ! On sait que c’est un grand attaquant qui marque énormément de buts. Dès qu’il a une situation, il a 80% de chances de marquer donc forcément c’est un joueur qu’on attend », a confié Mattéo Guendouzi à RMC Sport après la rencontre. S’il a déjà effectué son retour à l’entraînement avec l’ OM, Arkadiusz Milik a été préservé pour le match contre le Lokomotiv Moscou. L’attaquant de 27 ans pourrait signer son retour à la compétition ce dimanche lors de la réception du Stade Rennais. La rencontre compte pour la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. Blessé au genou en fin de saison dernière, le Polonais a notamment manqué l’Euro 2020 et n’a plus disputé de rencontre depuis le mois de mai. C’était lors de la dernière journée du championnat lors du nul entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz. Une rencontre durant laquelle le joueur prêté par Naples avait d’ailleurs été buteur.