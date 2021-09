PSG Mercato : Après Messi, Doha a tenté un coup exceptionnel !

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2021 à 07:05

Cet été, le PSG a frappé très fort en parvenant à convaincre Lionel Messi de signer au terme de son contrat avec le FC Barcelone. Mais après la star argentine de 34 ans, Doha a tenté un autre coup tout aussi exceptionnel.

Le PSG a tenté sa chance pour N’Golo Kanté

Après avoir choqué la planète foot avec la signature de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a tenté également de mettre la main sur l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Rêve de longue date de Doha, NGolo Kanté a fait l’objet d’une nouvelle tentative de la part des décideurs du club de la capitale française. D’après les informations de Foot Mercato, le vice-champion de France en titre a tenté sa chance auprès de Chelsea en demandant des informations sur le montant d’un éventuel transfert du natif de Paris.

« Le PSG avait entamé les discussions préliminaires avec l’international tricolore », précise le portail sportif. Cependant, le champion d’Europe en titre n’est pas allé plus loin, car Thomas Tuchel compte absolument sur son milieu de 30 ans. D’ailleurs, son avenir pourrait devrait être scellé définitivement dans les prochaines semaines.

N’Golo Kanté bientôt prolongé à Chelsea ?

Débarqué en juillet 2016 contre un chèque de 35,8 millions d’euros, l’international français est bien parti pour effectuer l’essentiel de sa carrière à Chelsea. En effet, The Evening Standard assure que la direction de la formation londonienne planche actuellement sur une prolongation de contrat pour son champion du monde 2018. Déjà lié jusqu’en juin 2023, l’ancien milieu de terrain de Leicester City pourrait ainsi parapher dans les semaines ou jours à venir un nouveau bail jusqu’en 2025 ou 2026.

Le journaliste italien Fabrizio Romano confirme cette tendance et précise que les discussions ne sont « pas pressées » en raison de l’excellente relation entre N’Golo Kanté et sa direction. Resté à Chelsea l’été dernier malgré des moments compliqués en 2020, et deux offres d’autres clubs, l’ancien pensionnaire du SM Caen a donc de fortes chances de terminer sa carrière à Chelsea. Nouvelle grosse désillusion pour le Paris Saint-Germain.