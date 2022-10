Mercato PSG : Un sacré coup se précise pour Campos à Chelsea

Publié par Ange A. le 06 octobre 2022 à 07:11

Toujours à l’affût de bonnes affaires sur le mercato, le PSG pourrait frapper un joli gratuit du côté de Chelsea l’été prochain.

Mercato PSG : Paris sur un coup gratuit à Chelsea

Encore une fois le Paris Saint-Germain a recruté au milieu de terrain lors du dernier mercato. L’Espagnol Fabian Ruiz et les Portugais Vitinha et Renato Sanches sont venus renforcer l’entrejeu parisien. De quoi offrir davantage de solutions au milieu de terrain à Christophe Galtier, le nouvel entraîneur parisien. Malgré l’arrivée de ces nouveaux renforts, la direction des Rouge et bleu envisage encore de renforcer ce secteur. Cette fois, c’est du côté de Chelsea que le board francilien espère frapper un coup. Souvent associé à Paris par le passé, N’Golo Kanté serait toujours les tablettes du champion de France en titre. Le milieu de terrain tricolore (53 sélections/2 buts) pourrait quitter les Blues gratuitement au terme de la saison.

N’Golo Kanté bientôt à 0€ ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, les négociations pour la prolongation du contrat de N’Golo Kanté sont à la traîne. Le journal catalan assure que les discussions entre le milieu de 31 ans et Chelsea « ne vont pas dans le bon sens ». En fin de contrat au terme de la saison, le champion du monde pourrait donc quitter le club londonien gratuitement l’été prochain. Le Paris Saint-Germain suit ce dossier avec attention. Le club de la capitale pourrait alors encore frapper un joli coup gratuit comme avec Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, arrivés libres l’été dernier.

Un départ de N’Golo Kanté est d’autant possible que l’ancien Caennais est à la peine depuis plusieurs mois avec le pensionnaire de Stamford Bridge. Diminué par les problèmes physiques, le milieu de terrain n’a disputé que deux matchs (175 minutes) cette saison. Sa dernière apparition remonte au 14 août lors de la 2e journée de Premier League. Depuis les Blues se sont trouvés un nouvel entraîneur en la personne de Graham Potter. Le successeur de Thomas Tuchel n’a pas encore fait appel au Parisien en situation délicate.