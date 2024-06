N’Golo Kanté : Un retour remarqué en Bleus

Deux ans après sa dernière sélection, N’Golo Kanté a effectué une prestation de haut vol hier soir, lors de la victoire de l’Équipe de France face au Luxembourg (3-0).

N’Golo Kanté a bluffé tout le monde

Alors que l’on pensait que ses meilleures années étaient derrière lui et que son transfert l’été dernier à Al-Ittihad confirmait cette tendance. N’Golo Kanté a, encore une fois, illuminé les supporters présents au stade Saint-Symphorien de Metz avec une prestation digne de son talent.

Après une heure et des kilomètres abattus dans sa zone, l’ancien Blue est sorti ovationné par le public qui n’a pas manqué de l’applaudir. Les Français ne l’avaient pas oublié, et cela s’est vu même durant la rencontre où il faisait partie, avec Griezmann et Mbappé, des joueurs les plus acclamés.

Les coéquipiers étaient également ravi de la prestation de Kanté pour son retour sous les couleurs des Bleus. « Ah ça fait du bien, » a confié Ibrahima Konaté en zone mixte.

Les joueurs heureux du retour de Kanté

« Impressionant surtout à l’entraînement. Je n’ai pas eu la chance de faire beaucoup de sélections avec lui. Mais de le voir au quotidien, c’est exceptionnel. Mieux que les autres ? Non je ne peux pas dire ça (rires). Il apporte un autre souffle, de la joie de vivre que ce soit sur le terrain et en dehors, il apporte énormément de choses. » a rajouté Konaté au micro de RMC Sport.

Youssouf Fofana est lui aussi passé en zone mixte et rejoint l’avis de son coéquipier qui se satisfait de travailler auprès d’un joueur da qualité. « Ça m’a apporté beaucoup personnellement. J’ai dû regarder tous les déplacements pour me synchroniser et en même temps le voir personnellement, comment il se déplace à chaque fois que le ballon allait dans une certaine zone, où il se positionnait, comment il arrivait à anticiper. « Malgré ses 1,71 m et sa nature timide, N’Golo Kanté a réussi à se faire remarquer par tout le monde.