PSG Mercato : Kylian Mbappé pousse pour cette signature à 0€

Publié par Ange A. le 23 septembre 2021 à 09:54

Décidé à récupérer Kylian Mbappé, le Real Madrid s’apprête à satisfaire une demande de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Les Merengues devraient ainsi boucler une signature à 0 € pour inciter l’avant-centre du PSG à rejoindre ses rangs.

Un coup à 0 € au Real pour signer Kylian Mbappé

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, Kylian Mbappé est peu enclin à prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain. Durant le mercato estival, l’attaquant de 22 ans poussait même d’ailleurs pour un transfert au Real Madrid. Le club espagnol a multiplié les propositions faramineuses pour recruter le jeune champion du monde tricolore. Mais le board parisien est resté ferme et a réussi à conserver son crack. En attendant de revenir à la charge après ces tentatives infructueuses, les Merengues comptent répondre à une exigence de l’ancien monégasque qui se verrait déjà à Madrid. Le vice-champion d’Espagne devrait boucler une prolongation en vue de recruter Mbappé dans un an.

Mbappé bientôt exaucé par le Real Madrid ?

Don Diario révèle en effet que Kylian Mbappé voudrait évoluer aux côtés de Luka Modric au Real Madrid. Prolongé d’un an en fin de saison dernière, le contrat du milieu de terrain croate expire en juin prochain. À en croire la source espagnole, le board madrilène devrait donc de nouveau offrir un nouveau contrat au Ballon d’Or 2018 en vue de préparer le transfert de Mbappé. Lequel devrait, sauf énorme rebondissement, débarquer gratuitement dans la capitale espagnole l’été prochain.

Malgré les approches de sa direction et l’important recrutement effectué, rien n’indique que le natif de Bondy veuille poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain. Il s’agirait alors d’un terrible coup dur pour le club francilien. Lequel avait déboursé 180 millions d’euros et même décliné 200 millions de la part du Real cet été, pour son numéro 7.