ASSE : Le discours poignant d'un cadre après la défaite

Publié par Thomas le 23 septembre 2021 à 17:06

C’est un début de championnat laborieux que vivent les hommes de Claude Puel. 19e du championnat de France, l’ ASSE vit une série noire de 4 défaites d’affilée. En perdant 3-1 sur la pelouse de l’AS Monaco, les Stéphanois gardent néanmoins quelques satisfactions. Si les Verts ne vivent pas la meilleure passe de leur histoire, un cadre du vestiaire a offert un discours poignant, quelques heures après la rencontre au Stade Louis-II.

ASSE : Malgré la défaite, Sainté va mieux

C’est une véritable peine pour tout amateur du championnat de France de voir un club historique comme Saint-Étienne connaître d’aussi grosses difficultés sportives et financières. Le club est dans l’attente d’être racheté et pourrait rapidement passer sous pavillon cambodgien, aprè que le prince héritier Norodom Ravichak ait confirmé avoir transmis une proposition de rachat de l’ASSE aux dirigeants actuels. Si les Verts n’ont pu enregister qu’une signature cet été, en la personne de Ignacio Ramirez (en prêt), le club se veut optimiste pour son avenir, à l’image de sa campagne de changement de logo, une démarche participative où sont invités les supporters à choisir entre plusieurs écussons proposés.

Hier soir, l’ ASSE n’a pu éviter la défaite sur le Rocher, notamment après le rouge reçu par le jeune portier britannique Etienne Green. Néanmoins, tout n’est pas à jeter dans cette rencontre, et un cadre du vestiaire a livré un discours plein de sens pour remobiliser ses coéquipiers. Interrogé après la rencontre, le milieu de terrain Mahdi Camara s’est voulu optimiste pour la suite, félicitant l’état d’esprit de l’équipe.

"Je suis déçu mais fier de mes gars, de l'équipe. On a démontré un bon état d'esprit dans les premières minutes. Ça nous sourit toujours pas. On est mieux depuis quelques semaines, et quand la chance tournera, on ramènera des points. Je n'ai pas trouvé qu'ils nous avaient mis en difficulté tant que ça à dix contre onze. Il faut continuer à travailler pour faire le moins d'erreurs possible. On veut être des battants. Il faut continuer à travailler." Un super discours qui devrait mettre du baume au cœur à l’équipe de Claude Puel qui recevra l’OGC Nice ce samedi.