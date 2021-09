OM : Les Marseillais rendent un vibrant hommage au supporter décédé

Publié par Timothée Jean le 23 septembre 2021 à 18:26

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la collision d’un minibus a causé la mort d’un supporter de l’ OM qui rentrait du déplacement à Angers. Depuis l’annonce de cette terrible nouvelle, les réactions se succèdent à Marseille. Plusieurs joueurs du club ont posté un message sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au supporter décédé.

OM : Un jour triste pour les Marseillais

L’Olympique de Marseille est en deuil. Après le match à Angers (0-0), un minibus transportant neuf supporters marseillais a percuté un poids lourd sur une autoroute du Loir-et-Cher dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette collision a occasionné la mort d’un supporter, membre du groupe des Fanatics. Les huit autres passagers ont « été transportés au centre hospitalier de Blois et leur pronostic vital n'est pas engagé ».

Suite à cette triste nouvelle, les hommages affluent du côté de Marseille. Plusieurs joueurs de l’ OM, dont Alvaro Gonzalez, ont tenu à saluer la mémoire du supporter décédé. « C’est un nouveau jour triste pour l’OM, les supporters et les joueurs », a-t-il posté sur son compte Twitter, avant d’adresser un message de soutien à la famille et aussi aux autres victimes de l’accident.

« C’est un jour très triste pour nous. Je présente mes condoléances à la famille et au groupe de supporters des Fanatics. Vous êtes venus à Angers pour nous. Il a perdu sa vie pour nous. Force à tout le monde, à l’OM, à notre famille, à sa famille. Allez l’OM, on continue les gars », a ajouté le défenseur espagnol. Son coéquipier, Valentin Rongier a lui aussi partagé un message en mémoire du supporter. « Quelle tristesse ! Toutes mes condoléances à la famille. Courage », a-t-il réagi. Le défenseur de l’ OM, Leonardo Balerdi, a également publié des émoticônes de prière et d’amertume sur son compte Twitter pour faire part de sa tristesse.

Pablo Longoria rend visite aux victimes

Via un communiqué publié sur son site officiel, l’ Olympique de Marseille a adressé toutes ses condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la communauté des supporters. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, « très affecté » par cette nouvelle, a décidé de rendre visite aux victimes de ce « terrible accident ». Plusieurs personnalités politiques, telles que le maire de la ville Marseille, Benoît Payan, ou le président de la Région, Renaud Muselier, ont également présenté leurs condoléances aux victimes et à « tous les supporters » de l' OM.