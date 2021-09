OL Mercato : Un dossier chaud de l'été débarque à l'Inter !

Publié par Thomas le 23 septembre 2021 à 21:16

Buteurs pour la première fois hier soir face à Troyes, les recrues Emerson et Xherdan Shaqiri ont confirmé les très bons choix opérés par l’ OL à la fin du mercato. Si ces signatures sont intervenues tardivement, c’est en partie à cause de nombreux échecs cuisants qu’a subi Lyon cet été sur des dossiers importants. Parmi ces pistes justement, l’une d’elle a pris un tournant radical.

OL Mercato : André Onana file à l’Inter Milan

Après un début de saison mitigé, Peter Bosz et ses hommes se sont relancés ce mercredi, en battant le promu troyen 3-1 au Groupama Stadium. Avec ce succès, les Gones grimpent à la 6e place du classement Ligue 1 et confirment leur bonne dynamique observée lors des derniers matchs. Face au PSG déjà, l’équipe rhodanienne avait montré de belles choses menant même au Parc des Princes pendant plus d’une heure.

Si Lyon retrouve le sourir après sept journées, le club aura connu de nombreuses déconvenues cet été, notamment en matière de recrutement, avec de nombreux dossiers tombés à l’eau. Longtemps dans les plans de l’ OL cet été, le portier camerounais André Onana avait finalement fait un pied de nez au club, refusant au dernier moment de rejoindre l'équipe de Peter Bosz qui faisait pourtant le forcing pour l’enrôler.

Aujourd’hui, le journaliste italien Fabrizio Romano dévoile que le gardien de l’Ajax, est à un pas de signer en Serie A à l’Inter Milan. Suspendu pour dopage par la FIFA, Onana avait pu reprendre l’entrainement avec l’équipe amstellodamoise. Très courtisé en Europe, le joueur de 25 ans faisait l’objet de fortes convoitises de la part des Nerazzurri. Si rien n’est encore bouclé avec l’équipe italienne, tout devrait se débloquer dans les prochains jours. En fin de contrat en juin prochain, Onana pourrait débarquer cet hiver en Lombardie pour venir concurrencer un Samir Handanovič vieillissant.