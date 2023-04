Publié par ALEXIS le 03 avril 2023 à 22:18

Un gardien de but a repoussé les avances de l’ OL la saison dernière pour partir en Italie. Il revient sur son choix et se justifie.

Alors qu’il était encore en poste à l' OL en Ligue 1, Peter Bosz a tenté d’attirer André Onana à Lyon. Le contrat du gardien de but arrivait à expiration à l’Ajax en juin 2022. Son ancien entraîneur à Amsterdam souhaitait le recruter pendant sa dernière année de bail, mais n’a pas réussi à le convaincre. Le portier camerounais est resté chez les Ajacides jusqu’à la fin de la saison et est parti librement à l’Inter Milan, tournant ainsi le dos à Peter Bosz et l’Olympique Lyonnais.

OL Mercato : André Onana, « je ne pouvais pas choisir Lyon et laisser l’Inter »

Pour beIN Sports, André Onana justifie son choix. Il évoque son ambition de remporter des titres avec l'Inter Milan, ce qui n’était pas gagné avec les l'OL. « Je parlais avec le président (de l’ OL) Jean-Michel Aulas. Mais je ne pouvais pas choisir Lyon et laisser l’Inter. Je pense que l’Inter est un cran au-dessus de Lyon. Avec l’Inter, je pense que j’aurai plus de facilités pour remporter la Ligue des champions et des trophées majeurs. »

Et le gardien de but de 27 ans ne s'est pas trompé dans son choix. L’Inter Milan est en quarts de finale de la Ligue des Champions, face à Benfica Lisbonne, et est 4e de Serie A. Tandis que l’OL est 9e de Ligue 1 et n’est pas assuré de jouer l’Europe la saison prochaine. André Onana ne regrette pas son choix, même si « ça n’a pas été facile de dire non à l' OL. Pour ma carrière et mes ambitions, c’était important de venir en Italie. Je pense qu’ils ont une meilleure formation pour les gardiens. Je pense avoir fait le bon choix », a-t-il expliqué.