01 avril 2023

Auteur d'une saison bluffante, qui lui a d’ailleurs valu sa première convocation en équipe de France, Brice Samba pourrait ne pas s’éterniser au RC Lens.

Convoqué pour la première fois en équipe de France lors de ce rassemblement de mars pour les deux derniers matches des Bleus, contre les Pays-Bas (4-0) et en Irlande (1-0), Brice Samba pourrait être l’un des tubes du prochain mercato estival. Arrivé en juillet passé en provenance de Nottingham Forest contre une enveloppe de 5 millions d’euros, l’ancien gardien de but de l’Olympique de Marseille s’est imposé comme l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1 cette saison. Et plusieurs grands clubs européens voudraient l’attirer à la faveur de la période de recrutement de l’été à venir.

RC Lens Mercato : Brice Samba en Serie A la saison prochaine ?

Il y a quelques jours, Tuttosport rapportait que Brice Samba était annoncé dans les plans de l'AC Milan et de l'Inter Milan pour cet été. Ménacés par des formations plus nanties pour leurs deux portiers, Mike Maignan et André Onana, les deux clubs milanais seraient à la recherche de nouveaux gardiens afin de se renforcer. Ces dernières heures, La Gazzetta dello Sport révèle que si l'intérêt des deux clubs italiens est bien réel, Brice Samba serait plus proche de l’Inter.

Le quotidien transalpin explique que le dernier rempart du RC Lens serait vu chez les Nerazzurri comme le digne héritier d’André Onana, qui pourrait rejoindre Chelsea cet été. Le club anglais serait prêt à signer un chèque de 40 millions d’euros pour s’offrir les services de l’international camerounais de 26 ans. Les dirigeants de l’Inter Milan aimeraient investir une partie de cet argent pour recruter Samba, dont le prix est évalué à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Reste maintenant à savoir si le club lensois va accepter de laisser filer son gardien de but.