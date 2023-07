Après la fin de contrat de David de Gea, Manchester United est à la recherche d'un nouveau gardien et donne sa priorité à André Onana.

Mercato Manchester United : Erik ten Hag veut un nouveau gardien

Cet été devait marquer le renouveau du grand Manchester United. Il en sera bien loin. Tant que la famille Glazer n'aura pas vendu, Erik ten Hag sera pieds et poings liés pour construire un effectif à son image, en commençant par le poste de gardien, un poste clé selon lui. Après une année à supporter David de Gea et ses erreurs souvent évitables, bien qu'il ne soit pas le seul responsable des débâcles survenues cette saison, le coach néerlandais a visiblement une envie de changement.

Principal défaut de l'Espagnol de 32 ans, le jeu au pied de son futur gardien est une priorité pour l'ex-entraîneur de l'Ajax. S'il a déja ramené dans ses bagages Antony et Lisandro Martinez l'été dernier en débarquant du club néerlandais, il viserait encore un autre ancien de la maison. D'après La Gazzetta dello Sport, Erik ten Hag suivrait son ex-gardien lors de l'épopée mémorable en Ligue des Champions 2018-2019 et actuel de l'Inter Milan, André Onana. Ce dernier est évalué à 35 millions d'euros.

André Onana, virtuose balle au pied

Il est l'anti David de Gea, celui qui n'est jamais collé sur sa ligne. Il est l'évolution moderne du "gardien fantasque" des années 90 à la Pascal Olmeta. À 27 ans, André Onana s'est imposé cette saison comme l'un des meilleurs à son poste. Doté d'excellents réflexes sur sa ligne et d'une explosivité lui permettant de s'envoler jusqu'en pleine lucarne, le portier de l'Inter Milan est surtout réputé pour son excellent jeu au pied. Un jeu qu'il n'a pas hésité à dégainer en finale de Ligue des Champions face au pressing étouffant de Manchester City, en sortant de sa surface pour donner un ballon au sol directement dans les pieds de ses attaquants, plutôt qu'une relance longue et hasardeuse. Un sang froid détonnant qu'il a développé à l'Ajax sous les ordres d'un certain... Erik ten Hag.

Dean Henderson bientôt fixé ?

Outre David de Gea, dont le contrat vient de se terminer et ne devrait pas être renouvelé, Manchester United dispose d'un autre gardien, Dean Henderson. À 26 ans, l'Anglais formé au club espère toujours une place de numéro 1. Mais ses prestations à Nottingham Forest, où il était envoyé en prêt cette saison, n'ont pas convaincu le board mancunien, qui fixera son sort une fois le dossier Onana réglé.

En cas d'arrivée de l'ancien Ajacide, un départ sera fortement envisagé, à moins que le budget ne coince et que Manchester United décide d'en faire son portier titulaire pour reporter le montant du transfert sur un autre poste.

Recruter un gardien ou un numéro 9 ?

Dans le grand chantier qu'attend les Red Devils cet été, une question subsiste : recruter un gardien ou un attaquant ? Car pour la première fois depuis 2003, la famille Glazer cherche à vendre, mais comme souvent elle laisse trainer en longueur les opérations, si bien qu'un changement de propriétaire dès cet été semble impossible, tout comme une levée importante de fonds pour le mercato.

Erik ten Hag sera donc sûrement forcé de choisir entre un gardien qui s'adapte parfaitement à son style de jeu, ou un numero 9 qui empile les buts pour épauler Marcus Rashford, ce qui manque à Manchester depuis le départ de Robin Van Persie en 2015. À ce propos, Manchester United a ciblé pendant un temps Victor Osimhen, mais la somme demandée par Naples était beaucoup trop importante, avant de se rabattre récemment sur le jeune Rasmus Hojlund de l'Atalanta Bergame. Mais les Italiens en demandent près de 60 millions d'euros, alors que Manchester ne semble pas vouloir dépasser les 40 millions.