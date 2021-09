OL Mercato : Du nouveau sur l'échec du dossier André Onana

Publié par Ange A. le 12 septembre 2021 à 08:25

Successeur de Rudi Garcia sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz espérait recruter André Onana cet été. Mais comme vient de le révéler Romain Molina, le transfert du Camerounais de l’Ajax vers l’OL a été fortement compromis.

Nouvelle révélation sur le transfert raté d’ André Onana à Lyon

L’Olympique Lyonnais aurait pu recruter un nouveau gardien de but cet été. Nouvel entraîneur de l’ OL, Peter Bosz avait notamment coché le nom du Camerounais André Onana. Le technicien néerlandais connaît bien le portier pour l’avoir entraîné lorsqu’il officiait sur le banc de l’Ajax Amsterdam. À un an de l’expiration de son contrat, le portier de 25 ans est un candidat au départ. Cependant, il est resté à quai faute d’accord entre les différentes parties. Sur sa chaîne Youtube, Romain Molina est revenu sur le transfert raté d’Onana à Lyon. Le journaliste sportif dévoile notamment la raison de cet échec du club rhodanien.

Onana, c’était « ingérable » pour Lyon

Romain Molina assure en effet que la pléiade d’intermédiaires a fait capoter le transfert d’ André Onana à l’Olympique Lyonnais. « Onana, il est représenté par une boîte néerlandaise. Mais il y a aussi des Espagnols qui se sont greffés sur le transfert en évoquant un droit à l’image. Et puis il y a eu des membres de sa famille. Et il a une large famille ! Vincent Ponsot a négocié pour que le deal soit moins cher d’un million d’euros. Mais plus le temps a passé, plus du monde s’est mêlé aux négociations. Il y a même un journaliste qui s’y est mis ! C’est ingérable ! Tu ne sais pas à qui parler ! », a noté le confrère. S’il n’a pas bougé cet été, le Camerounais va quitter l’Ajax Amsterdam libre dans un an. Son contrat expire en effet au terme de la saison. Selon Nicolo Schira, cet ancien de la Masia a refusé une prolongation de son contrat pour rejoindre l’Inter Milan.