OL : Après la défaite au Parc, Aulas lance une idée révolutionnaire

Publié par Thomas le 20 septembre 2021 à 22:45

L’ OL pourra nourrir de gros regrets au lendemain de la défaite contre le PSG ce dimanche. Les Gones ont vu les locaux remonter au score, notamment grâce à un penalty litigieux et s’imposer dans les dernières secondes de la rencontre. Après la rencontre, Jean-Michel Aulas a fait part d’une idée révolutionnaire et il semble déterminé à la mener à bien.

OL : Aulas veut moderniser l’arbitrage

Très remontés après la rencontre de ce dimanche, les Gones n’ont pas manqué de critiquer vivement les décisions arbitrales qui ont fait basculer la rencontre. Parmi ces faits de jeu, un en particulier a retenu l’attention du président Jean-Michel Aulas, le penalty accordé au Brésilien Neymar, à la 66e minute de jeu. "Le penalty est une aberration. La VAR aurait dû intervenir. La décision n’est pas normale. Les joueurs ne méritaient pas de perdre. On va être revanchards." Peu inquiété pendant la rencontre, l’ OL a néanmoins fini par plier à la 94e minute et une tête salvatrice de Mauro Icardi.

Un résultat qui ne reflète pas forcément la physionomie du match et qui ne fait que relancer le débat sur la VAR et la responsabilité du corps arbitral. Sur ce sujet, le président lyonnais a aussi fait part de sa colère, et a par la même occasion, insisté pour mettre en place une idée novatrice dans le football. Sur son compte Twitter, Aulas invite la LFP et plus généralement la FIFA, à utiliser des micros pour les arbitres, à l’image du rugby.

"Il est temps pour l'arbitrage du foot de faire sa révolution, d'être transparent : la seule solution est d'avoir comme au rugby des arbitres avec micro ouvert, tout comme les échanges VAR. Pourquoi refuser de voir la double faute de Neymar qui entraîne la chute de M Gusto ?" La proposition d’Aulas fait écho à la demande il y a quelques mois de plusieurs dirigeants français à la FIFA, d’expérimenter les micros sur les arbitres. Après cette rencontre l’Olympique Lyonnais retombe à la 9e place du classement de Ligue 1. L’équipe de Peter Bosz, qui commence à développer un jeu intéressant, recevra l’ESTAC mercredi prochain.