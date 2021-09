PSG Mercato : Coup de tonnerre à Paris, Mbappé a pris sa décision

Publié par JEAN-LUC D le 25 septembre 2021 à 05:10

Les dirigeants du PSG multiplient les tentatives afin de convaincre Kylian Mbappé de renouveler son engagement qui expire le 30 juin prochain, alors que le Real Madrid veut le récupérer gratuitement en fin de saison.

Plus aucun doute pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Pour The Bronx Cheer Football Show, Fabrizio Romano a récemment lancé : « ce n’est pas seulement mon sentiment, mais c’est aussi ce que l’on me dit : le rêve de Mbappé est de jouer au Real Madrid. Il l’a aussi dit à ses coéquipiers du Real Madrid. Tout peut se passer dans le football, mais je pense que son prochain club est le Real Madrid. » Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, l’international français ne compte pas faire de vieux os au Paris Saint-Germain.

Arrivé au terme de son engagement, il refuse de prolonger l’aventure alors qu’il a la possibilité de rejoindre son club de rêve, le Real Madrid, l’été prochain. D’après le journaliste Duncan Castles, présent sur le plateau du Transfer Window Podcast, Mbappé a d’ores et déjà prévenu Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo qu’il a décidé de partir à l’issue de la saison et qu’il ne signera pas un nouveau bail. Après avoir refusé de le lâcher pour 180 millions d’euros durant l’été, le PSG va ainsi voir Mbappé filer sans aucune indemnité.

Kylian Mbappé reste inflexible sur sa position

Sauf énorme revirement de dernière minute, Kylian Mbappé ne devrait donc pas prolonger son contrat. Selon les informations du journal madrilène AS, le Real Madrid est serein et ne se fait aucune inquiétude concernant l’arrivée du numéro 7 parisien à l’issue de la saison. Florentino Pérez et les siens sont plus que convaincus que l’enfant de Bondy ne renouvèlera pas à Paris en vue d’une arrivée libre à Madrid à compter du 1er juillet 2022.

D’ailleurs, les deux parties ont prévu de se retrouver dès le 1er janvier pour finaliser les détails de leur future collaboration. Toujours selon la même source britannique, malgré diverses offres mirobolantes à lui et à son entourage, Mbappé a décidé de rejoindre les Merengues afin de jouer avec son compatriote Karim Benzema. Le PSG est donc prévenu.