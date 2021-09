OM : Bonne nouvelle pour Arkadiusz Milik à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 25 septembre 2021 à 11:50

Attaquant vedette de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik est indisponible depuis plus de quatre mois en raison d’une grave blessure contractée au genou. S’il est jugé trop juste pour la réception du RC Lens, son entourage se montre cependant très rassurant pour son retour à la compétition.

OM : Arkadiusz Milik, un retour reporté

Invaincu en Ligue 1 cette saison avec quatorze points pris en six journées et une deuxième place en prime, l’Olympique de Marseille réalise un très bon début de saison. Et le tout sans Arkadiusz Milik. L’attaquant polonais se remet de sa blessure au génou contractée lors de la dernière journée du championnat face à Metz (1-1). Il a repris l’entrainement collectif avec le groupe de l’ OM depuis plusieurs semaines et son retour était espéré contre le Racing Club de Lens, ce dimanche au Vélodrome. Mais il faudra encore patienter.

Présent en conférence de presse d’avant-match, Jorge Sampaoli a expliqué que son attaquant était trop juste pour cette rencontre. « Milik a effectué ce vendredi une partie de l'entraînement avec le groupe, mais il ne pourra pas jouer dimanche », a-t-il indiqué. Le patron de l’ OM ne prendra aucun risque, préférant être sûr que la blessure de son attaquant appartienne vraiment au passé avant de le lancer dans la compétition.

Son entourage rassure sur son état de santé

Arkadiusz Milik ne fera donc pas partie du groupe qui affrontera le RC Lens lors de la 8e journée de Ligue 1. Heureusement pour lui, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Son entourage se montre d’ailleurs très rassurant sur son état de santé. « Tout est OK à ce niveau, il n'y a aucun mystère. Il lui manque juste quelques jours pour parfaire sa condition athlétique et éviter un éventuel pépin musculaire au moment de reprendre. Il s'agit d'avoir une évaluation optimale », a confié l’un de ses proches à L’Équipe.

Rappelons que le buteur polonais sort d’une excellente dernière saison sous le maillot olympien où il a inscrit 9 buts en 15 rencontre. Raison pour laquelle il est très attendu à Marseille. Son retour sur la pelouse devrait se faire dans un bref délai.