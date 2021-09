OM : Payet et Milik rétablis à temps face au RC Lens ?

Publié par Clément M. le 24 septembre 2021 à 13:47

À trois jours de la confrontation entre l' OM et le RC Lens, Dimitri Payet et Arkadiusz Milik ont tous les deux participé à l'entraînement collectif ce vendredi matin à la Commanderie.

Deux très bonnes nouvelles pour les supporters marseillais, quand on sait que Dimitri Payet a réalisé un début de saison tonitruant en inscrivant 3 buts lors des deux premières journées, et qu'Arkadiusz Milik avait trouvé le chemin des filets à 10 reprises en 16 rencontres sous le maillot de l' OM la saison passée. Impossible de savoir néanmoins le temps de jeu des deux joueurs dimanche soir au Stade Vélodrome.

OM : Milik, la fin d'un long rétablissement

En ce qui concerne Arkadiusz Milik, mardi en conférence de presse, l'entraîneur de l' OM, Jorge Sampaoli, s'était exprimé quant à la date supposée de retour du buteur polonais : "On espère qu'il pourra être présent dimanche et jouer quelques minutes (contre Lens)". La présence de l'attaquant marseillais ce vendredi matin à l'entraînement confirme donc les propos du coach argentin quant à son possible retour dimanche face aux Sang et Or. Pour rappel, gravement blessé au ménisque lors de la dernière journée de championant à Metz en mai dernier, le Polonais n'a repris l'entraînement collectif que depuis le début de la semaine dernière.

Payet de nouveau sur pied

Du côté de l'international français, la donne est toute autre. Absent à Angers mercredi soir à cause d'une gêne à la cuisse, tout comme à Monaco et à Moscou en Ligue Europa, le staff marseillais n'a semble-t-il voulu prendre aucun risque avec son meneur de jeu. Le Réunionnais avait en effet disputé la totalité de la rencontre face au Stade Rennais le week-end dernier en ne montrant aucun signe de blessure. Nul doute donc que Dimitri Payet devrait pouvoir candidater à une place de titulaire dans le onze de départ dimanche soir face à Lens pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.