ASSE : Saint-Etienne s'enfonce dans la crise contre Nice !

Publié par Clément M. le 25 septembre 2021 à 20:55

Pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1, l' ASSE accueillait l'OGC Nice au stade Geoffroy Guichard cette après-midi. Et Saint-Etienne a vécu un véritable cauchemar en s'inclinant lourdement 3 buts à 0 face à une équipe de Nice en grande forme.

L'ASSE en crise

Les jours passent et se ressemblent du côté de Saint-Etienne. Une nouvelle fois dominés, cette fois-ci par une solide équipe niçoise qui s'installe provisoirement sur la troisième marche du podium de la Ligue 1, les Stéphanois s'enfoncent inexorablement dans la crise. Face à l'efficacité des Aiglons, portés notamment par le duo Gouiri - Delort, les Verts ont en effet enregistré leur cinquième revers consécutif en championnat. Un naufrage qui fait d'ailleurs provisoirement ce soir de l'ASSE la nouvelle lanterne rouge. Pour rappel, après huit journées, les Stéphanois n'affichent toujours pas de victoire et ne comptabilisent que 3 petits points au compteur...

Lors de la conférence de presse d'après-match, Claude Puel, entraîneur de l'ASSE, s'est d'ailleurs exprimé sur la mauvaise passe traversée par le club et de l'impacte qu'elle avait sur ses joueurs. "C’est une crise bien sûr que j’espère passagère, qu’on passe à autre chose. Autant sur le dernier match j’ai vu mon équipe bien répondre footballistiquement dans la tenue du match autant j'ai trouvé mon équipe très en deçà avec de la fragilité et gagnée par cette situation."

Fin de match houleuse à Saint-Etienne

La lourde défaite de Saint-Etienne face à Nice cette après-midi a également suscité le mécontentement des supporters, qui n'ont pas hésité à le montrer à leur équipe. Après qu'un fumigène ait été jeté sur la pelouse au coup de sifflet final, des échanges muclés ont en effet eu lieu au pied de l'une des tribunes entre les supporters et les joueurs stéphanois.

Le tout à une semaine du derby Rhôdanien face au voisin lyonnais qui se disputera qui plus est dans l'antre de l'ASSE au Stade Geoffroy Guichard. Plus que les trois points, il sera question de fierté et d'honneur pour les supporters stéphanois lors de ce match.