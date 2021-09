PSG : Des tensions entre Mbappé et Neymar Jr avant City ?

Publié par Ange A. le 26 septembre 2021 à 11:45

Le Paris Saint-Germain s’est offert un 8e succès de rang samedi au Parc des Princes avant la réception de Manchester City. Seulement, Kylian Mbappé n’a guère apprécié l’attitude de Neymar comme l’ont capté les caméras de Canal Plus.

Kylian Mbappé remonté contre Neymar Jr ?

Le Paris Saint-Germain s’est rassuré avant la réception de Manchester City mardi en Ligue des champions. Samedi, le PSG s’est imposé (2-0) contre le Montpellier Hérault au Parc des Princes. Idrissa Gueye (14e) et Julian Draxler (89e) ont permis au club francilien de poursuivre sa belle série de victoires. Contre le MHSC, le PSG a enchaîné sa huitième victoire de rang en championnat. En l’absence de Lionel Messi (espéré contre City), Kylian Mbappé et Neymar Jr étaient notamment attendus. Mais le duo a beaucoup gâché d’occasions. Les deux compères d’attaque ont même souvent brillé par leur individualisme. Chose que reproche notamment le champion du monde tricolore au Brésilien. « Il ne me fait pas la passe », a lâché le numéro 7 parisien une fois sur le banc à Idrissa Gueye comme l’a relayé Canal Plus.

Pochettino pas inquiet avant City

Contre le Montpellier Hérault, Kylian Mbappé est resté muet pour la quatrième fois de suite cette saison. Quant à Neymar Jr, il a offert une passe décisive à Julian Draxler à défaut de faire trembler les filets adverses. Mauricio Pochettino reste néanmoins optimiste malgré le manque de réussite de ses deux attaquants. « Aujourd’hui, on s'est procuré énormément d’occasions mais on n’a pas marqué plus que 2 buts. Ça va venir. Nous avons des joueurs de talent. Ça va aller avec le temps. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils marqueront », a lancé le coach du Paris Saint-Germain après la rencontre. Reste maintenant à savoir si Mbappé et Neymar retrouveront le sourire contre Manchester City. Pour rappel, les Parisiens avaient été tenus en échec lors de la 1re journée de la C1 par le FC Bruges (1-1).