PSG Mercato: Coup de tonnerre, le Real annonce la venue de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 26 septembre 2021 à 09:55

Kylian Mbappé a-t-il d’ores et déjà pris sa décision concernant son avenir avec le PSG ? En tout cas, le Real Madrid ne semble pas douter un seul instant de la prochaine arrivée de l’attaquant parisien à l’issue de la saison. La preuve avec la dernière déclaration du président madrilène Florentino Pérez.

Le Real donne rendez-vous l’été prochain pour Mbappé

Après avoir échoué de convaincre le Paris Saint-Germain avec une offre de 180 millions d’euros durant le dernier mercato estival, le Real Madrid donne maintenant rendez-vous l’été prochain pour Kylian Mbappé. À la recherche d’une nouvelle tête de gondole pour tourner définitivement la page Cristiano Ronaldo, le club espagnol semble avoir bouclé l’arrivée de la star française de 22 ans. En effet, le média Gol a lâché une véritable bombe ce samedi en rapportant les propos de Florentino Pérez à l’issue de la rencontre de la 7e journée de Liga entre le Real Madrid et Villarreal (0-0).

Interpellé par un « socio » qui lui demandait quand le numéro 7 du PSG allait débarquer à Madrid, le président des Merengues a tout simplement lancé : « l’année prochaine » avant de quitter la zone mixte. Arrivé au terme de son engagement de cinq années, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco n’a donc aucune intention de prolonger l’aventure avec l’actuel leader de la Ligue 1.

Plus aucune chance pour le PSG avec Mbappé ?

Après avoir refusé de le vendre cet été, le Paris Saint-Germain va donc assister impuissant au départ gratuit de Kylian Mbappé à la fin de la saison en cours. Avant cette déclaration de Florentino Pérez annonçant l’arrivée de l’international français du PSG au Real Madrid l’été prochain, le journaliste Duncan Castles avait indiqué la couleur concernant l’avenir du phénomène de Bondy.

Présent sur le plateau du Transfer Window Podcast, le spécialiste mercato du journal The Sunday a récemment révélé que le champion du monde 2018 a d’ores et déjà prévenu Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo qu’il ne va pas prolonger son contrat avec le Paris SG et qu’il compte bien rejoindre son club de coeur, le Real Madrid, l’été prochain.