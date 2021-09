PSG Mercato : 75M€, Al-Khelaïfi a la main sur un super joueur !

Publié par JEAN-LUC D le 26 septembre 2021 à 14:05

Depuis son avènement en tant que président en 2011, Nasser Al-Khelaïfi ne cesse d’oeuvrer au développement du PSG. D’ailleurs, selon une star de la Juventus Turin, le club de la capitale tient un super joueur, l’un des meilleurs de la planète à son poste.

Mercato PSG : Chiellini s’enflamme pour Marquinhos

Arrivé en toute discrétion en juillet 2013 en provenance de l’AS Roma contre un chèque de 31,4 millions d’euros, Marquinhos a rapidement gravi les échelons. Depuis le départ de son compatriote Thiago Silva à la fin de la saison 2019-2020, le défenseur central de 27 ans est devenu le véritable patron de la défense des Rouge et Bleu ainsi que le capitaine de l’équipe parisienne.

Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, l’immense Giorgio Chiellini s’est littéralement enflammé pour Marquinhos dont il a salué la progression ces dernières années. L’expérimenté défenseur central de la Juventus Turin pense même que le partenaire de Presnel Kimpembe est tout simplement sous estimé au milieu de la flopée de stars du Paris Saint-Germain.

« C’est devenu un joueur total, qui allie les caractéristiques défensives à un vrai leadership : s’il n’est pas là, tu le sens tout de suite », a lâché l’emblématique joueur de la Vieille Dame à propos du protégé de Mauricio Pochettino. Puis d’ajouter : « je l’avais affronté avec la Roma, à 18 ans, il venait d’arriver, il était entré comme latéral droit, et j’avais été frappé par ce joueur qui allait très vite. Mais je n’aurais jamais pensé qu’il serait devenu si fort comme défenseur central, parce qu’il était vraiment maigrichon. On parle peu de lui par rapport à d’autres, mais c’est un super joueur. » En recrutant Marquinhos il y a huit ans, Nasser Al-Khelaïfi ne s’était donc guère trompé et la valeur actuelle du joueur le prouve.

Marquinhos, un joueur total valorisé à 75M€

Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de la planète, Marquinhos fait bien évidemment tourner des têtes. L’été dernier, son ancien entraîneur Thomas Tuchel a tenté de le déloger pour l’envoyer à Chelsea contre un chèque de 100 millions d’euros. Une offre rapidement refusée par la direction du PSG qui a indiqué aux blues que le natif de Sao Paulo est intransférable selon les informations de la radio RMC. Lié au Paris SG jusqu’en juin 2024, Marquinhos est évalué à 75 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.