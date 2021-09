PSG Mercato : Tuchel a tenté un énorme coup tordu au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 21 septembre 2021 à 21:10

Ancien entraîneur du PSG de 2018 à 2020, Thomas Tuchel encore en estime certains joueurs de l’effectif des Rouge et Bleu. Aux dernières nouvelles, la presse locale assure que le coach allemand a tenté d’attirer un cadre du vestiaire parisien à Chelsea.

Chelsea était prêt à lâcher 100M€ pour Marquinhos

Débarqué en 2013 en provenance de l’AS Roma contre un chèque de 31,4 millions d’euros, Marquinhos est aujourd’hui comme faisant partie du Top 10 des meilleurs défenseurs centraux de la planète. Des caractéristiques qui font également du capitaine du Paris Saint-Germain l’un des joueurs les plus demandés sur le marché des transferts. Et d’après les renseignements recueillis par RMC Sport, son ancien entraîneur Thomas Tuchel a tenté de le recruter à Chelsea durant le dernier mercato estival. Le club anglais était même prêt à investir jusqu’à 100 millions d’euros pour déloger l’international brésilien.

« Le club londonien, qui cherchait à se renforcer en défense centrale, aurait aimé pouvoir reformer la charnière Marquinhos-Thiago Silva en Premier League. De sources anglaises, les Blues étaient prêts à faire une offre pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros pour s’arracher les services du capitaine du PSG », rapporte le média sportif. Mais c’était sans compter avec la fidélité du joueur de 27 ans à l’endroit du club de la capitale française.

Mercato PSG : Marquinhos se sent bien à Paris

RMC Sport explique que Chelsea s’est heurté au refus de Marquinhos parce que « ni Paris, ni le Brésilien n’ont souhaité aller plus loin. Marquinhos se sent très bien dans la capitale française et les ambitions parisiennes sur le marché des transferts n’ont fait que renforcer sa volonté de continuer avec le Paris Saint-Germain. » Considéré comme intransférable, Marquinhos n’a jamais caché son souhait de poursuivre et terminer sa carrière sous le maillot parisien.

Interrogé par RTL en mars dernier, le compatriote de Neymar déclarait notamment : « Finir au PSG ? C’est possible, j’en ai envie. Après on connait le football, ça dépend de beaucoup de choses. Un jour, tu peux être un joueur très important pour l’équipe, et après il y a des choses qui peuvent se passer. Dans le meilleur des cas, j’arrive à 30 ans en étant encore un joueur très important et je reste encore au PSG. Tout dépend de l’envie du club, mon envie, l’ambition du club, si je suis bien ou non, il y a beaucoup d’éléments sur ce qui peut se passer. » Pour rappel, le natif de Sao Paulo est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024.