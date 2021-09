OM : Les raisons de la défaite contre Lens selon Sampaoli

Publié par Ange A. le 27 septembre 2021 à 11:15

L’ OM a subi sa première défaite de la saison dimanche au Vélodrome contre le RC Lens. Le coach, Jorge Sampaoli, s’est expliqué après le revers de son équipe.

Malgré Payet, l'OM chute contre le RC Lens

L’Olympique de Marseille n’est plus invaincu en Ligue 1. Dimanche, les phocéens ont concédé leur première défaite de la saison contre le RC Lens à l’Orange Vélodrome. Déjà accroché par l’Angers SCO mercredi (0-0), Marseille s’est incliné contre Lens (2-3). Auteur d’un doublé, Dimitri Payet n’a pas suffi pour stopper les ardeurs des Sang et Or, qui chipent la place de dauphin du Paris Saint-Germain à leur victime du soir. Le club provençal n’est plus que 3e du championnat après sa défaite contre le Racing. Après le coup de sifflet final, Jorge Sampaoli est revenu sur la contre-performance des siens. Comme son meneur de jeu, le technicien argentin ressent de la frustration.

Le terrible constat de Jorge Sampaoli après Lens

« Il ne faut pas penser que cette défaite s’explique par rapport à l'état physique, il y a bien sûr de la frustration par rapport au résultat, mais on n'a pas su les neutraliser, on n’a pas gardé notre ligne de conduite, celle qu’on avait mise en place », a déploré Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille souhaite reprendre sa marche en avant après ce premier faux pas. « Dans le futur, il faudra trouver la solution pour essayer de gagner ce genre de matchs parce qu’on en jouera beaucoup d’autres », a souligné le coach de l’ OM. Après sa défaite contre Lens, Marseille va recevoir Galatasaray jeudi en Ligue Europa. Le club phocéen se rendra ensuite sur la pelouse du LOSC lors de la prochaine journée de Ligue 1.