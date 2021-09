ASSE Mercato : Un nom connu à Saint-Étienne à la place de Puel ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 septembre 2021 à 06:11

L’avenir de Claude Puel sur le banc de l’ ASSE ne tient plus qu’à un fil. Les dirigeants du club stéphanois sont même déjà tournés vers la recherche d’un nouvel entraîneur capable de prendre la relève de l’ancien coach de l’OGC Nice. Et un ancien de la maison pourrait faire son retour dans les jours à venir.

Une solution interne pour la succession de Claude Puel ?

Selon L’Équipe, Claude Puel joue sa survie sur le banc de l’AS Saint-Étienne dimanche soir à Geoffroy-Guichard, à l’occasion du derby contre l’Olympique Lyonnais. En attendant, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo seraient déjà en quête de son remplaçant en cas de mauvais résultat. D’après les révélations de But, les dirigeants de l’ASSE envisageraient une solution interne en cas de limogeage de Claude Puel.

Et c’est Laurent Huard, le directeur du centre de formation des Verts, qui tiendrait la corde dans ce cas là. Le technicien de 48 ans a noué de bonnes relations avec les joueurs de l’effectif professionnel lors qu’il officiait en tant qu’adjoint. Toutefois, le président du directoire de l’écurie de Saint-Étienne, Roland Romeyer, aurait un autre nom en tête en cas de licenciement de Puel.

Mercato ASSE : Romeyer apprécie David Guion

Selon But, Roland Romeyer apprécierait particulièrement le profil de David Guion. Ancien responsable de la formation de l'AS Saint-Étienne, puis adjoint de Laurent Roussey (2007-2008), Guion est actuellement libre de tout engagement après la fin de son contrat au Stade de Reims au printemps dernier. De son côté, Claude Puel est serein et ne se préoccupe pas vraiment de sa situation personnelle.

« Le public qui a demandé mon départ ? C'est comme ça, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Mon devoir est de protéger les intérêts de mon équipe. Contrairement aux deux matches précédents, on est passé à côté, on est fragiles, il faut soigner les têtes », a indiqué Puel à l'issue du match.