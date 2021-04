Stade de Reims : Caillot dévoile le remplaçant de David Guion

Publié par Ange A. le 24 avril 2021 à 05:30

David Guion ne sera plus l’entraîneur du Stade de Reims la saison prochaine. En marge de la réception de Marseille, Jean-Pierre Caillot a dévoilé l’identité du successeur du coach actuel des Stadistes.

Le successeur de David Guion au Stade de Reims connu

Une page va se tourner au Stade de Reims au terme de la saison. Comme l’avait annoncé Jean-Pierre Caillot, David Guion va quitter son poste d’entraîneur. Le technicien de 53 ans occupe le banc rémois depuis mai 2017. Avec le club champenois, il a notamment été sacré champion de Ligue 2 lors de sa première saison. Ce qui lui avait permis de remporter le titre de meilleur entraîneur de L2. De retour dans l’élite, David Guion est parvenu jusqu’à ce jour à maintenir Reims en Ligue 1. La saison dernière, le club a même terminé à la 6e place, qualificative pour les barrages de la Ligue Europa. Mais les Rémois ne sont pas parvenus à se qualifier pour la phase de poules de la C3. Président de Reims, Jean-Pierre Caillot a dévoilé le nom du remplaçant de David Guion.

Oscar Garcia bientôt de retour en Ligue 1

Quelques minutes avant le coup d’envoi du match opposant Reims à Marseille, le président rémois a glissé le nom du prochain entraîneur du club. Comme évoqué depuis quelques semaines, c’est Oscar Garcia qui prendra la succession de David Guion à Auguste Delaune. « Tout le monde l’a, le nom du successeur, même si les choses ne sont pas encore officialisées. On ne va pas faire de la langue de bois, c’est Oscar Garcia qui sera l’entraîneur de Reims la saison prochaine », a assuré le dirigeant rémois au micro de Canal+. Pour le président Caillot, il s’agit de démarrer un nouveau cycle « quelqu’un qui a une vision un peu plus internationale ». Annoncé à Reims, le technicien espagnol va vivre sa deuxième expérience en Ligue 1. Il n’avait tenu que 13 matchs à l’ASSE lors de son premier passage en France. Il a rendu sa démission après la manita reçue lors du derby contre Lyon à Geoffroy-Guichard. Depuis son départ du Forez, il a connu des expériences peu concluantes à l’Olympiakos et au Celta Vigo. Il est libre depuis son renvoi du club galicien en novembre 2020.