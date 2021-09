PSG Mercato : Kylian Mbappé se voit déjà au Real Madrid !

Publié par JEAN-LUC D le 28 septembre 2021 à 13:02

La décision de Kylian Mbappé semble définitivement être prise. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant du PSG se verrait d’ores et déjà au Real Madrid la saison prochaine.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a encore recalé le Qatar

Le Qatar n’entend pas laisser filer si facilement Kylian Mbappé. Arrivé en août 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque mirobolant de 180 millions d’euros, l’enfant de Bondy dispute sa dernière saison contractuelle sous le maillot parisien. Mais ce mardi, la presse espagnole annonce qu'entre Mbappé et le Paris Saint-Germain, c’est bel et bien fini. À quelques heures d’un match crucial contre Manchester City, le quotidien madrilène AS révèle notamment que l’attaquant parisien a clairement fait comprendre à sa direction qu’il ne prolongera pas son contrat.

Pour joindre l’acte à la parole, il a même éconduit une nouvelle offre de Nasser Al-Khelaïfi comprenant un salaire de 45 millions d’euros annuels. Selon la publication espagnole, les choses sont très claires dans l’esprit du jeune homme : il veut rejoindre le Real Madrid l’été prochain.

Le Real Madrid attend Kylian Mbappé l'été prochain

Le journaliste de Madrid explique que ses reproches à Neymar, les critiques des supporters et surtout des médias français, ont convaincu Kylian Mbappé que son histoire avec le championnat de Ligue 1 est arrivé à son terme. Toute cette atmosphère le rapproche davantage du Real Madrid. AS titre dans sa Une du jour : « Mbappé se voit à Madrid. » Le protégé de Mauricio Pochettino ne se voyant pas faire une saison de plus en Ligue 1. D’autant que le président des Merengues, Florentino Pérez, a fait une promesse aux socios. « Pour lui, ce n'est pas une question d'argent. Il veut être la tête d'affiche de l'équipe et Madrid lui offre cette opportunité », assure le média sportif. Le PSG et le Qatar sont donc prévenus.

