PSG Mercato : Paris reçoit une nouvelle incroyable, les fans jubilent !

Publié par Thomas le 28 septembre 2021 à 16:22

À quelques heures du choc face à Manchester City en Ligue des champions, le PSG a reçu une nouvelle sensationnelle, qui devrait réjouir les supporters Rouge et Bleu.

PSG Mercato : "Finir ma carrière à Paris ? Ça me plairait"

C'est le grand jour pour Paris ! Après son début de saison parfait en Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino reçoivent au Parc des Princes une redoutable équipe de Manchester City, pour une finale avant l’heure. Paris devra se délester de ses vieux démons contre sa bête noire en Ligue des champions (1 nul et 3 défaites sous l’ère QSI), pour prendre une option considérable dans le groupe A. À cette occasion, Mauricio Pochettino devrait aligner une équipe impressionnante, marquée par le retour de Lionel Messi et Marco Verratti. En attendant cette opposition aussi crispante qu’alléchante, le Paris Saint-Germain a reçu une nouvelle émouvante ce matin, qui a de quoi donner le sourire aux dirigeants et supporters du club.

Invité sur les ondes d’Europe 1 ce mardi, le capitaine du PSG, Marquinhos, s’est exprimé sur la rencontre choc de ce soir, et a par la suite évoqué son avenir dans la capitale française. Lors de cet entretien, le défenseur de 27 ans, véritable chouchou du Parc, a avoué avoir pensé à finir sa carrière au Paris SG, tant il s’y sentait bien. Arrivé dans la plus grande discrétion en 2013, le Brésilien s’est, ces dernières années, imposé comme le patron de la défense parisienne, se montrant décisif dans les rencontres importantes.

Reconnu pour sa régularité et sa polyvalence, Marquinhos endosse depuis plus d’un an le brassard de capitaine, un rôle qu’il prend très à cœur. "C’est un privilège, un énorme honneur pour moi. Quand on commence à jouer au football, on ne pense pas à être capitaine d’une grande équipe. Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C’est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l’histoire du club", a déclaré le joueur, ce matin. Le natif de São Paulo aimerait s’inscrire dans la durée avec le Paris SG, et songerait même à y finir sa carrière. "Ça me plairait, je ne pense pas à changer d’air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau." Une superbe nouvelle pour Paris qui avait frappé un gros coup l'année dernière, en prolongeant son capitaine jusqu’en 2024.

Vidéo : Les clashs légendaires du foot français