PSG-Man City : Les compos tombent, Paris annonce du très lourd !

Publié par Thomas le 28 septembre 2021 à 10:51

C’est le grand jour pour Paris, les Rouge et Bleu reçoivent ce mardi à 21h leur bête noire Manchester City en Ligue des champions pour une finale avant l’heure. Si le PSG réalise un début de saison parfait en Ligue 1, il sera véritablement jugé ce soir pour le premier gros choc de la saison. À cette occasion, Mauricio Pochettino a concocté un onze sensationnel, en optant pour des choix forts à des postes clés.

PSG : Face à Man City, Pochettino opte pour son 11 type

Ils s’en souviennent encore, et feront tout pour effacer ce très mauvais épisode vécu en mai dernier. En pleine bourre après avoir éliminé le Barça et le Bayern Munich, le Paris SG s’était fait stopper net par Manchester City sur deux faits de jeu évitables (défaites 2-1, puis 0-2). Cette année, les ambitions sont les mêmes, mais l’effectif est encore plus impressionnant. Auteur d’un mercato XXL, le PSG fait partie des grands favoris de la compétition.

Cependant, il reste beaucoup de travail à accomplir d’un point de vue collectif pour Pochettino, qui doit composer avec une équipe fortement remaniée, à l’inverse de son adversaire de ce soir. "En face, on a une équipe entraînée depuis des années par le meilleur entraîneur du monde à mes yeux et qui veut aussi gagner la Ligue des champions. C’est également un rêve pour nous, mais ça nécessite de la patience, de la construction, et de l’investissement, il ne faut pas être hypocrite. City est devant le PSG", a rappelé le technicien argentin hier en conférence de presse.

Connaissant l’importance de la confrontation contre les Citizens, le coach a décidé d’aligner son équipe type pour la première fois de la saison. Comme l’avance L’Équipe, Pochettino aurait tranché entre Navas et Donnarumma, et aurait décidé d’aligner ce soir l’Italien Champion d’Europe. Au milieu, le Paris SG pourra compter sur le retour de son maître à jouer, Marco Verratti, remis de sa blessure au genou. Mais la nouvelle grandiose réside en attaque, où Lionel Messi fera son grand retour, lui qui peine depuis la reprise à enchaîner les rencontres avec le PSG. Son compatriote Angel Di Maria est quant à lui toujours suspendu pour son rouge reçu en mai dernier contre les Sky Blues.

Compo du PSG face à Man City :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, P. Kimpembe, N. Mendes

Milieux de terrain : A. Herrera, M. Verratti, I. Gueye

Attaquants : L. Messi, K. Mbappé, Neymar

Pochettino renouvelle sa confiance en Ander Herrera, très bon depuis le début de saison (4 buts depuis le début de saison), et en Idrissa Gueye, auteur d’un but somptueux samedi contre Montpellier. L’Argentin fait un choix fort mais logique, en sortant la recrue Wijnaldum du onze de départ, l’ancien joueur des Reds se montre pour le moins décevant depuis la reprise, et se voit concurrencer par des milieux de plus en plus ambitieux.