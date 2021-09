OL : De bonnes nouvelles tombent avant le derby contre l’ASSE

Publié par Timothée Jean le 28 septembre 2021 à 13:42

Ce dimanche à 21h, l’ OL se déplace au Stade Geoffroy-Guichard pour affronter l’ASSE dans le cadre de la 9e journée de la Ligue 1. À quelques jours du derby, l’entraîneur Peter Bosz vient de recevoir deux bonnes nouvelles en provenance de l’infirmerie.

OL : Peter Bosz avec un effectif amoindri face à l’ASSE

L’ OL a mal préparé la réception de Brondy en Ligue Europa ce jeudi en faisant match nul (1-1) face au FC Lorient le week-end dernier. Mais plus encore que le score, c'est un autre résultat comptable qui a alimenté la chronique. Peter Bosz voit son équipe amputée de plusieurs joueurs.

Déjà privé de Moussa Dembélé, Tino Kadewere et Jeff Reine-Adelaide, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais devra composer sans Jason Denayer et Islam Slimani face à Brondby lors de la deuxième journée de Ligue Europa. Le défenseur central belge et l’attaquant algérien de 33 ans souffrent tous deux de problèmes musculaires et seront indisponibles pour les deux prochains matchs de l’ OL. Ils manqueront le derby face à l’AS Saint-Étienne dimanche prochain. Mais Peter Bosz ne reçoit pas que de mauvaises nouvelles venues de son infirmerie.

Deux retours bienvenus à Lyon

Selon les dernières informations de L’Équipe, l’entraîneur de l’ Olympique Lyonnais pourrait compter sur le retour de Malo Gusto, ménagé dimanche dernier après avoir enchaîné quatre matchs en onze jours. Le quotidien sportif assure également que la recrue phare de l’OL, Jérôme Boateng, récupère bien de son entorse de la cheville. Le défenseur central allemand devrait être remis pour le derby contre l’AS Saint-Étienne. Deux retours bienvenus pour l’ Olympique Lhyonnais privé de plusieurs joueurs en ce début de saison. Par ailleurs, Emerson devrait enchaîner une nouvelle titularisation face à Brondby en Ligue Europa avant de purger son match de suspension face à Saint-Étienne. Toujours selon la source, l'entraîneur Peter Bosz devrait mettre Bruno Guimarães au repos avant le derby contre les Verts.

Vidéo : Les clashs légendaires du foot français