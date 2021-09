OM : La surprenante anecdote de Nasri sur Sampaoli

Publié par Thomas le 28 septembre 2021 à 23:55

C’était la grande annonce de ce lundi. Après seize ans de carrière, l’ancien international français Samir Nasri a décidé de raccrocher les crampons. Formé à l’ OM où il aura connu des débuts remarqués de 2004 à 2008, l’attaquant de 34 ans a livré une anecdote folle sur l’actuel coach olympien Jorge Sampaoli, qui ne fait que renforcer la renommée sulfureuse de l’Argentin.

OM : Sampaoli était fou de Samir Nasri !

Arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille fin fevrier, Jorge Sampaoli semble depuis avoir conquis les cœurs des dirigeants et des supporters marseillais. Jamais depuis un certain Marcelo Bielsa, les fans olympiens n’avaient autant porté leur entraîneur. Une très bonne nouvelle pour l’ OM, qui réalise un début de saison canon, précédé d’un mercato XXL. Avant Marseille, l’Argentin a connu de nombreuses expériences dans d’autres gros clubs comme Boca Juniors, le FC Séville et même la sélection argentine. Au club andalou justement, Sampaoli avait cotoyé un Marseillais dans l’âme, Samir Nasri. Formé à l’Olympique de Marseille, le Petit Prince du Vélodrome garde une attache particulière à sa ville natale, où il avait explosé aux yeux de l’Europe il y a de cela 15 ans.

Prêté lors de la saison 2016-2017 au FC Séville, Nasri avait reçu les avances pour le moins surprenantes de Sampaoli, nommé cette même année entraîneur de l’équipe espagnole. "Venez dans notre équipe, vous pouvez boire, aller dans les clubs, faire ce que vous voulez, je couvrirai vos arrières. Tout ce que je demande, c'est que vous jouiez bien sur le terrain pendant le week-end", avait lancé l’Argentin au joueur lors de l’été 2016. Nasri avait livré cette drôle d’anecdote lors d’un live sur Instagram avec le journaliste Walid Acherchour. Cette saison, Nasri avait alors disputé 30 rencontres pour seulement 3 buts inscrits. Un rendement décevant pour l'attaquant qui avait rejoint l’année suivante la Süper Lig et Antalyaspor.

