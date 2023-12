L’UEFA a effectué ce lundi le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions. Le PSG est désormais fixé sur son adversaire pour cette double confrontation à venir.

La Real Sociedad se dresse sur le chemin du PSG

L'UEFA a procédé ce lundi, à midi à Nyon, en Suisse, au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2023-2024. Deuxième du Groupe H après la phase de poules, le Paris Saint-Germain s’en sort plutôt bien, puisque Luis Enrique et ses hommes affronteront la Real Sociedad. Sur le papier, il s'agit certainement de l'adversaire le plus abordable pour le Champion de France en titre, mais il faudra se méfier de l’équipe espagnole, qui a terminé invaincue dans un groupe composé de l'Inter Milan, du Benfica Lisbonne et du RB Salzbourg. Les matchs allers se dérouleront les 13, 14, 20 et 21 février et les matchs retours programmés pour les 5, 6, 12 et 13 mars.

Pour rappel, le Paris SG reçoit à l’aller. Luis Enrique, qui connaît bien la Real Sociedad, aura donc le temps nécessaire pour préparer son groupe avant le match retour au stade d'Anoeta. Selon l’ancien international français, Samir Nasri, qui a notamment évolué en Liga durant une saison (FC Séville, 2016-2017), la double confrontation contre la Real, est loin d'être gagnée d'avance. « Attention à cette équipe-là, je la trouve très attractive. C'est un avantage pour le PSG parce que c'est une équipe joueuse. Il y aura des espaces, même si c'est la meilleure défense sur la phase de poules. Cela mettra une grosse pression sur le PSG, parce que se faire éliminer par la Real Sociedad, c'est un incident industriel », a prévenu l’ancien joueur d’Arsenal sur Canal+.

Le tirage complet des 8es de finale

FC Porto-Arsenal

Naples-FC Barcelone

Paris SG-Real Sociedad

Inter Milan-Atletico Madrid

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

Lazio Rome-Bayern Munich

FC Copenhague-Manchester City

RB Leipzig-Real Madrid.