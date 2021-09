LOSC Mercato : Un indésirable se livre son départ !

Publié par Timothée Jean le 29 septembre 2021 à 20:24

Transféré du LOSC à Charleroi lors du dernier mercato estival, le gardien de but Hervé Koffi a profité d'un entretien pour critiquer son ancien club.

Arrivé au LOSC en juillet 2017, Hervé Koffi aura servi à remplir les caisses de la direction lilloise. Les dirigeants du club nordistes n'ont jamais vraiment compté sur le gardien de but burkinabè. La preuve ? Le joueur de 24 ans a fait l’objet de plusieurs prêts lors de ces dernières saisons. Après un passage à Belenenses Sad (au Portugal) puis à Mouscron (en Belgique), Hervé Koffi a fait son retour à Lille durant le dernier mercato estival où il espérait afin de s’imposer à la place de Mike Maignan parti à l'AC Mialn. Mais les choses ne se sont pas passées comme il espérait.

Absent des plans du champion de France en titre, Hervé Koffi était invité à quitter rapidement le club. L’international burkinabè a finalement été transféré à Charleroi où il a retrouvé du temps de jeu. Dans une interview accordée à magazine belge Sport/Foot Magazine, Hervé Koffi est revenu sur son aventure à Lille et en garde une certaine amertume en bouche.

« Je vais être clair. La manière dont les choses se sont terminées avec Lille me donne envie de leur prouver à quel point ils se sont trompés sur moi. Pour comprendre le sentiment qui m’habite, il faut savoir qu’avant que je parte à Mouscron, il était convenu avec Luis Campos (ancien directeur du recrutement du club lillois, ndlr) et Gérard Lopez (ex-président du LOSC, ndlr) qu’à la fin de mon prêt, s’il était convaincant et que Mike Maignan partait comme prévu, je revienne à Lille comme numéro 1», a-t-il expliqué.

Hervé Koffi proche de rejoindre Dijon

Vexé par les promesses non tenues par les anciens dirigeants du LOSC, Hervé Koffi souhaitait rejoindre le club de Dijon à l’été 2020. « J’aurais pu quitter Mouscron pour Dijon, j’étais même super motivé à l’idée de revenir en Ligue 1, mais malheureusement le LOSC n’a jamais voulu me laisser partir », a-t-il ajouté.

Dans la foulée, Luis Campos et Gérard Lopez ont été évincés de Lille OSC. Et la nouvelle direction du LOSC a signifié à Hervé Koffi de trouver un nouveau club à l’issue de l’exercice 2020-2021. « J’ai été contacté par la nouvelle direction via le président Olivier Létang, pour me dire que je pouvais me trouver un nouveau club dès l’été. Je me souviens, c’était juste après un match avec le Burkina, j’étais en Ouganda pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique. Quelque part, je m’attendais à cette issue, mais quand même, ce soir-là, je peux vous dire que j’ai mal dormi », a-t-il raconté. En juillet dernier, le gardien des Étalons a rejoint le RSC Charleroi où il a retrouvé du temps de jeu. Le joueur de 24 ans a disputé 9 rencontres avec le club belge cette saison.