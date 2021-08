LOSC Mercato : Le successeur de Maignan bloqué en Espagne

Publié par ALEXIS le 17 août 2021 à 14:00

L’un des gardiens de but courtisé par le LOSC en Espagne est toujours bloqué par son club. La raison du blocage est désormais connue. Cependant, elle ne serait pas relative à l’indemnité de transfert du portier ou à un quelconque désaccord dans les négociations.

Le LOSC veut Ivo Grbic, l'Atlético lui cherche un remplaçant

Le LOSC cherche un gardien de but pour remplacer Mike Maignan transféré à l’ AC Milan. Le portier n°2 de l’Atlético de Madrid, Ivo Grbic, est l’une des cibles du club champion de Ligue 1. L’Équipe croit savoir que la piste est très sérieuse. Toutefois, la doublure de Jan Oblak ne peut pas rejoindre Lille OSC en ce moment. En effet, la lenteur du dossier Ivo Grbic s’explique par le simple fait que les Colchoneros ne peuvent pas lâcher leur portier, tant qu’ils ne lui ont pas trouvé un successeur.

Face au blocage à Madrid, le club nordiste lorgnerait également un autre gardien de but en Espagne. Selon AS, le LOSC est venu aux nouvelles auprès de l’entourage de Joel Robles (31 ans). Ce dernier a été formé à l'Atlético de Madrid, il est le deuxième portier du Betis Séville, soit la doublure de Claudio Bravo. Cependant, il est poussé dehors depuis l'arrivée libre de l’international portugais Rui Silva (27 ans) de Grenade, cet été.

Léo Jardim pas du tout rassurant !

Ivo Grbic (25 ans) est sous contrat à l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2024 et sa cote est évaluée à 3,5 M€ sur le marché des transferts. Avant de rejoindre le club de Liga en août 2020, le portier ciblé par le LOSC avait joué dans son pays natal (en Croatie) avec Hajduk Split (2015-2018) et le Locomotiv Zagreb (2018-2020). Il faut indiquer que le LOSC doit rapidement trouver le successeur idéal de Mike Maignan, car le gardien de but titulaire actuel des Dogues, Léo Jardim (26 ans), n’est pas du tout rassurant. Il a déjà concédé 7 buts en 2 matchs, lors du match nul contre les Girondins à Bordeaux (3-3) et la défaite à domicile face à l’OGC Nice de Christophe Galtier (0-4).