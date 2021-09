Bordeaux Mercato : Gérard Lopez menacé dans le dossier Porozo ?

Publié par Timothée Jean le 28 septembre 2021 à 14:22

Le président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez ambitionne de faire venir Jackson Porozo en provenance de Boavista lors du mercato hivernal. Mais une autre opportunité se présente à lui.

Bordeaux Mercato : Porozo, prochaine recrue de Gérard Lopez ?

Les Girondins de Bordeaux ont vécu un mercato estival très mouvementé avec le rachat du club par Gérard Lopez. Le nouvel homme fort des Girondins s’est activé pour renforcer sa nouvelle équipe cet été. Le dirigeant s’est notamment appuyé sur sa connexion avec Boavista, club dont il est propriétaire, pour faire venir de nouvelles recrues. Ricardo Mangas et Alberth Elis ont ainsi rejoint le club aquitain en provenance de Boavista. Et un autre joueur du club portugais était proche de signer à Bordeaux.

Arrivé au Haillan en août dernier, Jackson Porozo était à deux doigts de s’engager avec les Girondins de Bordeaux sous la forme d’un prêt. Mais ce deal a finalement capoté en raison du faux départ de Hwang Ui-jo, qui était censé libérer une place d'extra-communautaire. Pourtant, le transfert de Jackson Porozo au FCGB ne serait que partie remise. Le président bordelais attendrait le prochain mercato hivernal afin de le recruter.

Une offre déjà refusée pour Jackson Porozo

En attendant, Jackson Porozo poursuit son aventure à Boavista au Portugal. Ses prestations solides en défense centrale ont tapé dans l’oeil de plusieurs clubs étrangers. Les Tigres au Mexique auraient même tenté de chiper le défenseur central en formulant une offre à hauteur de 3,5 millions d’euros pour son transfert. Une proposition vite déclinée par le directeur technique de Boavista, Joao Pedro Sousa.

« En raison de sa qualité, mais surtout en raison de son potentiel, il est parfaitement naturel et normal que des offres arrivent, mais Porozo est et restera un joueur de Boavista. On sait tous qu’un jour il atteindra un autre niveau et jouera pour de grands clubs », a confié le dirigeant du club portugais dans des propos rapportés par le site spécialisé Girondins4ever. La formation bordelaise reste donc toujours dans la course pour s’offrir Jackson Porozo cet hiver.