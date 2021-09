LOSC : Le terrible aveu de Gourvennec après Salzbourg

Publié par Timothée Jean le 30 septembre 2021 à 02:17

La deuxième journée de la Ligue des Champions a été une véritable déception pour le LOSC. Les Lillois ont été battus (2-1) par le RB Salzbourg. Un résultat frustrant pour Jocelyn Gourvennec qui a fait part de ses regrets à l’issue de la rencontre.

LOSC : L’amertume de Gourvennec après la défaite à Salzbourg

Après ses deux victoires de rang en Ligue 1, le LOSC souhaitait enchainer ce mercredi contre le RB Salzbourg en Ligue des Champions. Mais les Dogues sont passés à côté de leur rencontre. Le club nordiste s’est logiquement incliné (2-1) face au champion d’Autriche, après avoir concédé deux pénaltys. Les Dogues ont ensuit réduit l'écart grâce à un coup franc de Burak Yilmaz mal négocié par le gardien adverse (63e). L’espoir de ramener un point de Salzbourg revient alors très vite, mais les Lillois n’ont pas eu les ressources nécessaires pour aller chercher le point du nul. Le LOSC a été puni par une jeune équipe de Salzbourg. Une soirée frustrante pour Jocelyn Gourvennec.

À l’issue de la rencontre, l’entraineur du LOSC s’est présenté devant les médias et n’a pas manqué d’exprimer sa frustration. « Après le deuxième pénalty, on revient au score. On est encore présent et si on est plus juste, on revient à 2-2. Mais je ne trouve pas que nous avons manqué de mordant ou d'envie. C’est frustrant », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe.

Gourvennec salue l’engouement de ses hommes

Poursuivant, Jocelyn Gourvennec a pointé du doigt le manque de justesse et d’efficacité de ses hommes. « Être chirurgical, ça aide beaucoup. Salzbourg l'a été plus que nous ce soir », a-t-il déploré. Déçu du résultat, l’entraineur du LOSC note tout de même des points positifs. Jocelyn Gourvennec a salué l’engouement de ses poulains. « Je trouve qu'on a répondu présent dans l'intensité, sur ce que réclame la C1. L'envie y était. On a fait les efforts », a-t-il conclu.

Cette défaite face à Salzbourg complique les choses pour les Dogues. Le club lillois compte un point sur six et occupe désormais la dernière place du groupe G. La double confrontation contre le FC Séville s’annonce donc très décisive pour l’avenir européen des Dogues. Le match aller aura lieu dans trois semaines dans le Nord.