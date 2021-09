LOSC : LDC, Gourvennec et la menace RedBull Salzburg

Publié par Timothée Jean le 29 septembre 2021 à 03:15

Le LOSC se déplace ce mercredi en Autriche pour affronter le RedBull Salzburg dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions. Un match évoqué ce mardi en conférence de presse par l’entraîneur lillois, Jocelyn Gourvennec.

LOSC : Jocelyn Gourvennec se méfie du RedBull Salzburg

Après un début de saison poussif, le LOSC a montré un visage convaincant cette semaine. Après son succès face au Stade de Reims, le club lillois a enchaîné une deuxième victoire face au RC Strasbourg (2-1) le week-end dernier. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont fait ainsi le plein de confiance avant d’aller défier le RedBull Salzburg dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions. Si les Lillois sont déterminés à remporter la victoire face aux Autrichiens, ils s’attendent néanmoins à un match très compliqué.

Présent en conférence de presse, le technicien Jocelyn Gourvennec a souligné à plusieurs reprises la qualité de l'effectif du RedBull Salzburg. « Salzburg a un style qui perdure. C’est une équipe dynamique, technique. On devra être très bons pour résister et leur poser des problèmes. C'est également une équipe est très solide à domicile en Ligue des Champions League. Seules quelques équipes comme le Bayern et Naples ont su gagner ici », a déclaré le coach lillois, qui se méfie de cette équipe du RB Salzburg.

Gourvennec veut de la régularité

Jocelyn Gourvennec a tout de même confiance en son équipe et a rappelé que l’objectif du LOSC reste une qualification pour les huitièmes de finale de la LDC. « On a beaucoup d’envie, on veut être un beau challenger contre une équipe qui gagne tous ses matchs. C’est un beau défi pour nous ». Le club lillois espère sortir de son groupe et cela passe par la régularité. « On ne peut pas se relâcher. Notre groupe de Ligue des Champions est dense. Le FC Séville a l’expérience européenne mais les quatre équipes ont des atouts. La régularité et la maturité fera la différence » a conclu Jocelyn Gourvennec.