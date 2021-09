OGC Nice Mercato : Galtier boucle une signature importante (off)

Publié par Timothée Jean le 30 septembre 2021 à 22:15

Si le mercato estival est terminé depuis le 31 août dernier, l’ OGC Nice continue de consolider son effectif. Et le club entrainé par Christophe Galtier vient de boucler une signature importante pour l'avenir.

OGC Nice Mercato : Khephren Thuram a prolongé !

Arrivé en provenance de l’AS Monaco en juillet 2019, Khephren Thuram s’est rapidement imposé au sein de l’effectif de l’ OGC Nice. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des éléments les plus utilisés par Christophe Galiter avec 7 rencontres disputées en Ligue 1 cette saison. Pourtant, le flou persistait toujours son avenir.

Khephren Thuram était entré dans sa dernière année de contrat avec le Gym et plusieurs clubs étrangers, dont l’Eintracht Francfort, s’activait en coulisse pour arracher sa signature. Mais les dirigeants de l’ OGC Nice n’ont jamais eu l’intention de perdre le jeune milieu de terrain. La direction du Gym a alors entamé des discussions avec l’entourage de Khephren Thuram pour le renouvellement de son bail. Après plusieurs semaines de négociation, les deux parties sont finalement parvenues à s’entendre. Le Gym vient d’ailleurs d’annoncer la prolongation du bail de son jeune joueur sur son site officiel. En revanche, le club niçois n’a pas précisé la durée de son nouveau contrat.

La réaction de Khephren Thuram

L’international français des moins de 21 ans va donc poursuivre sa progression au sein du club azuréen. Le jeune milieu de terrain n’a pas caché sa joie de signer un nouveau bail au Gym. « Je suis très heureux de prolonger. Ça ne faisait pas de doute pour moi. J’ai beaucoup progressé et grandi au Gym, et je pense que je peux aller encore plus loin, donc le choix était assez simple. C’était la bonne décision de rester et de prolonger mon bail, sachant que j’ai de très bons partenaires, que le niveau est élevé à l’entraînement, que j’ai un coach qui m’apprend beaucoup de choses (…) Je suis sûr qu’on pourra faire de grandes choses tous ensemble », a-t-il déclaré.