OM Mercato : 7 M€, un gros raté de Longoria se confirme

Publié par Ange A. le 04 octobre 2021 à 07:45

S’il a recruté pas mal de renforts cet été pour l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est passé à côté d’un joli coup en Ligue 2. Ciblé par l’ OM, un crack de Toulouse FC fait aujourd’hui les beaux jours d’un club de Bundesliga.

Ça se confirme pour cet autre raté de l’ OM

L’Olympique de Marseille a connu une intense activité lors du dernier mercato estival. Avec une dizaine de renforts recrutés, l’ OM a été l’un des clubs français les plus actifs lors de la dernière fenêtre des transferts. Seulement, Pablo Longoria n’a pas renforcé les rangs de Jorge Sampaoli avec un nouvel attaquant de pointe. Une situation que regrette le coach marseillais aujourd’hui. Le président olympien peut également nourrir des regrets d’être passé à côté d’une belle affaire en Ligue 2. Vieux prétendant d’Amine Adli, le club phocéen a laissé filer le meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière au Bayer Leverkusen. Une signature chez les Allemands qui réjouit l’ancien titi parisien Moussa Diaby.

Moussa Diaby s’enflamme après le transfert d’Adli

Pour l’ailier de 22 ans, le Bayer Leverkusen a réalisé une belle affaire avec le transfert d’Amine Adli. « Amine est un bon joueur […] J’espère qu’il va continuer sa bonne intégration et apporter à l’équipe. Parce que je pense qu’on aura besoin de lui. À l’entrainement, c’est fort. Il est aussi gaucher. C’est un bon joueur, très souriant avec les autres », a commenté Moussa Diaby selon les propos relayés par Le 10 Sport. Pour rappel, l’ancien Pitchoun a rejoint le Bayer cet été contre 7,5 millions d’euros, hors bonus. Le milieu offensif était poussé vers la sortie au moment où il ne lui restait qu’un an de contrat avec le Toulouse FC. Il s’est engagé avec le club allemand pour cinq saisons, soit jusqu’en 2026. Le joueur de 21 ans a ouvert son compteur but avec son nouveau club jeudi dernier en Ligue Europa lors d’un large succès contre le Celtic Glasgow (0-4).

Top 10 des plus gros transferts du mercato 2021