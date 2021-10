OM : Bernard Tapie, les confidences de Jorge Sampaoli

Publié par Timothée Jean le 04 octobre 2021 à 12:27

À l’issue de la défaite de l’ OM face au LOSC (2-0), Jorge Sampaoli s’est exprimé sur la disparition de Bernard Tapie. L’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille est décédé ce dimanche des suites d’un cancer.

OM : Bernard Tapie, le bel hommage de Sampaoli

C’est une figure emblématique du football français qui s’en est allé. Bernard Tapie n’est plus. L’homme d’affaires aux multiples talents et activités a succombé des suites d'un cancer qu’on lui a découvert à l’automne 2017. Après s'être battu contre la maladie pendant plusieurs années, l’ancien président de l’ Olympique de Marseille est décédé dimanche 3 octobre 2021 à l’âge de 78 ans. Il laisse une trace indélébile dans l’histoire du club phocéen qu’il a guidé sur le toit de l’Europe en mai 1993. Grâce à sa victoire face au Milan AC, l’ OM est devenu l’unique club français à avoir remporté la Ligue des champions.

Et à l’instar du peuple marseillais, Jorge Sampaoli a tenu à saluer la mémoire de « celui qui fut l’un des plus grands dirigeants de Marseille. C’est un jour de deuil pour le peuple marseillais parce qu’il voit disparaître aujourd’hui quelqu’un d’important pour le club dans tous les domaines et dont on se rappellera pendant longtemps comme l’un des meilleurs dirigeants que le club ait eu », a déclaré l’entraîneur de l’Olympique de Marseille après la défaite face au LOSC (2-0).

Sampaoli : "Tous les joueurs avaient appris la nouvelle, mais on n'en a pas parlé"

Poursuivant, Jorge Sampaoli a lâché une confidence sur son vestiaire lors de la disparition de Tapie. L’entraîneur de l’ OM a expliqué qu'il n'avait pas évoqué le décès de l’ancien dirigeant avec ses joueurs. « Tous les joueurs avaient appris la nouvelle, mais on n'en a pas parlé, on a juste évoqué le plan de jeu qu'on devait mettre en place », a concédé Jorge Sampaoli dans des propos rapportés par L’Équipe.