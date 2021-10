OM : Le terrible constat de Sampaoli après la défaite à Lille

Publié par Ange A. le 04 octobre 2021 à 01:03

L’Olympique de Marseille a concédé sa deuxième défaite de suite samedi sur la pelouse du Lille OSC (2-0). Jorge Sampaoli a analysé cette nouvelle contreperformance de l’ OM après le coup de sifflet final.

Deuxième défaite de rang pour Marseille à Lille

L’Olympique de Marseille traverse une mauvaise passe. Dimanche, l’ OM a été battu à Geoffroy-Guichard par le Lille OSC (2-0). Auteur d’un doublé, Jonathan David (28e, 90e+5) a permis au LOSC de dominer l’ OM. Suite à cette déroute, Marseille descend à la 5e place du classement de Ligue 1 Uber Eats. Contre Lille, le club phocéen a surtout enchaîné son quatrième match sans victoire, sa deuxième défaite de rang. Les hommes de Jorge Sampaoli avaient concédé leur première défaite de la saison lors de la dernière journée contre le RC Lens (2-3) au Vélodrome. Le technicien argentin a d’ailleurs pointé les carences de son équipe contre le champion de France en titre.

L’analyse de Jorge Sampaoli après la défaite contre le LOSC

Pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, ses poulains ont été dominés dans le jeu par les Dogues. « Nous n’avons pas réussi à avoir le contrôle du jeu. On a perdu trop de ballons et Lille est une équipe qui joue très bien en contre et a un jeu offensif très rapide. Le match est allé dans le sens où voulait aller Lille […] Aujourd’hui, l’équipe n'a pas compris quel match elle devait jouer et on s’est retrouvé à jouer comme le voulait Lille donc c’est pour ça qu’on a perdu », a déploré le coach de l’ OM.

Battu par Lille, Jorge Sampaoli entend améliorer certains points pour surmonter la mauvaise passe actuelle. « Il faut travailler beaucoup de choses pour pouvoir plus dominer. Il faut continuer à passer par le jeu pour gagner des matches. Il faut mieux contrôler le ballon et savoir bien l’utiliser dans un Championnat où il y a beaucoup de rapidité et de contres », a noté le coach de l’ OM. Lors de sa prochaine sortie, Marseille va recevoir le FC Lorient à l’Orange Vélodrome.

