OM : Révélations choc sur le clash entre Gerson et Sampaoli

Publié par Timothée Jean le 05 octobre 2021 à 12:29

Les tensions entre Gerson et son entraîneur Jorge Sampaoli sont montées d’un cran lors de la défaite de l’ Olympique de Marseille face au LOSC. Les deux hommes auraient eu une explication franche dans les vestiaires.

La première défaite de l' OM cette saison face au RC Lens (3-2) avait déjà suscité quelques remous dans le vestiaire phocéen. Mattéo Guendouzi et Gerson s’étaient invectivés pendant de longues secondes lors de cette rencontre avant que leurs coéquipiers Pape Gueye et Dimitri Payet n’interviennent pour ramener le calme entre les deux joueurs. Mais la défaite subie à Lille le week-end dernier a visiblement ravivé les tensions autour de Gerson.

Remplacé à la 62e minute par Amine Harit, le milieu de terrain brésilien a montré quelques gestes d’agacement lors de sa sortie. Selon les informations de L’Équipe, Gerson a peu goûté à sa sortie face au LOSC. Il l’aurait clairement fait savoir à son entraîneur Jorge Sampaoli à l’issue du match. Le quotidien sportif explique que le Brésilien regretterait aussi de ne pas évoluer en tant que milieu relayeur, son poste de prédilection. L’entraîneur et le joueur marseillais ont ensuite longuement discuté afin que la tension soit apaisée, assure la source. Pourtant, le milieu de terrain n’est pas à son premier coup de sang contre Jorge Sampaoli.

Gerson déjà agacé à l’entraînement

L’Équipe révèle en effet que Gerson a déjà exposé son désaccord avec Jorge Sampaoli lors de la dernière séance d’entraînement de l’ OM avant le déplacement à Lille. « Il lui avait déjà signifié sa colère de ne pas être utilisé à bon escient et, à priori, de ne pas figurer dans la probable équipe de départ, lors d'une mise en place dans le huis clos de la Commanderie, dernièrement », explique la source. Visiblement, l’incompréhension entre l’entraîneur de l’ OM et sa recrue estivale persiste. Mais une réunion a eu lieu avec l'ensemble de l'effectif sous l'égide de Sampaoli dans l'intimité de la Commanderie et un climat apaisé.