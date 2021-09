OM : Vives tensions à Marseille après la défaite contre Lens

Publié par Timothée Jean le 27 septembre 2021 à 12:45

Battu par le RC Lens au Vélodrome (3-2), dimanche soir, l’ OM a manqué l'opportunité de conserver sa deuxième place de Ligue 1. Alors qu'il surfait sur une vague de sept matchs sans défaite, l’Olympique de Marseille s'est raté au moment le plus inattendu. Cette défaite a suscité de vives tensions chez les Phocéens.

OM : Discussion houleuse entre Gerson et Guendouzi

Après le triste match nul concédé face à Angers, l’Olympique de Marseille souhaitait rapidement relever la tête face au RC Lens ce dimanche soir. Mais l’ OM est passé à côté de son match face à une valeureuse équipe lensoise. Les Marseillais ont rapidement été menés au score (2-0) par les Lensois. Et c'est là que Dimitri Payet a enfilé la cape de super-héros en inscrivant un doublé, permettant à l’ OM de revenir au score (2-2) avant la pause. En seconde mi-temps, Marseille va finalement se faire surprendre à la 71e minute sur un but de Wesley Saïd. L’Olympique de Marseille s’incline finalement 3 à 2 face au RC Lens et concède sa première défaite de la saison.

Il y a certes eu la défaite à domicile, mais aussi des séquences mettant en lumière la grosse frustration des hommes de Sampaoli. En effet, sur des images captées par Prime Vidéo, on aperçoit une vive altercation entre Mattéo Guendouzi et Gerson. La scène se déroule après le second but du RC Lens. Dans le rond central, les deux milieux de terrain de l’ OM se sont violemment invectivés durant plusieurs secondes. Pape Gueye, Dimitri Payet, puis Leonardo Balerdi sont rapidement intervenus afin de calmer les vives tensions entre les deux hommes.

Le calme après la tempête

Après l’intervention de leurs coéquipiers, le calme est finalement revenu entre Gerson et Mattéo Guendouzi. Les remontrances et les invectives semblaient aussitôt oubliées entre les deux coéquipiers. Les hommes de Sampaoli sont revenus du vestiaire plus motivés, mais cela n’a pas suffi face au RC Lens. Quoi qu’il en soit, même si cette scène tendue n’explique pas le fiasco des Marseillais à domicile face aux Sang et Or, elle aura néanmoins marqué les esprits.